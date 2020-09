Samsung Cloud est mort : le service de stockage en ligne fermera ses portes le 30 juin 2021

Samsung Cloud tire sa révérence. Le service de stockage en ligne de la marque sud-coréenne fermera définitivement ses portes dès le 30 juin 2021. Samsung redirige les utilisateurs de son offre vers OneDrive, la solution de stockage de Microsoft.

Dans un mail adressé aux utilisateurs il y a quelques jours, Samsung annonce la fin de Samsung Cloud. « La fonction Gallery Sync et le stockage de Mes fichiers sur le Drive ne seront plus pris en charge par Samsung Cloud et vos données seront effacées » met en garde Samsung. Dès le 5 octobre 2020, il ne sera d’ailleurs plus possible de s’inscrire sur le service.

Lire également : les données de plusieurs stars coréennes piratées sur Samsung Cloud, six ans après iCloud et le Celebgate

Samsung redirige les abonnés de Samsung Cloud vers OneDrive

Pour faciliter le transfert des photos, vidéos et musiques de ses abonnés vers un autre service de stockage, Samsung invite les usagers à migrer vers OneDrive. « Ces fonctions seront désormais prises en charge par Microsoft OneDrive. […].Nous vous proposons une solution pour migrer facilement vos données liées à Gallery Sync et/ou vos données existantes sur le Drive vers OneDrive et pour continuer à bénéficier de ces services, ou nous vous invitons à télécharger vos données sur votre appareil mobile et/ou votre ordinateur » explique Samsung .

Dès le 1er avril 2021, il ne sera plus possible de synchroniser des photos, vidéos et autres fichiers via Samsung Cloud. Dans la foulée, la solution de migration facilité vers OneDrive prendra fin et tous les abonnements seront résiliés. Samsung laisse donc plusieurs mois aux abonnés pour transférer aisément leurs données. Sans surprise, la marque promet de rembourser les abonnés Premium du dernier mois facturé.

Une fois que vos données auront été transférées, Samsung ne tardera pas à effacer toutes les informations stockées sur Samsung Cloud. La firme effacera toutes les données restantes le 30 juin 2021. Une fois cette date révolue, il ne sera plus possible de récupérer quoi que ce soit sur Samsung Cloud. Allez-vous regretter la disparition du service de stockage en ligne de Samsung ? Allez-vous opter pour OneDrive pour le remplacer ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.