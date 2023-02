Galaxy Z Fold 5 : Samsung ne prévoit pas d’y intégrer le S Pen, il faudra l’acheter séparément

Samsung aurait renoncé à creuser une encoche dédiée au rangement d’un stylet dans le châssis de son futur smartphone pliable, le Galaxy Z Fold 5.

Du Galaxy Z Fold 5 de Samsung, il se dit tout et son contraire. En novembre 2022, le bruit courait selon lequel le constructeur coréen étudiait la faisabilité d’une encoche qui permettrait de ranger le S Pen dans le smartphone pliable. Le célèbre leaker Ice Universe affirmait en janvier 2023 que le Galaxy Z Fold 5 se débarrassera enfin du vilain pli sur l’écran, tandis que Samsung présentait une nouvelle technologie qui laisse penser que l’appareil pourrait disposer d’un écran qui se plie dans les deux sens.

À lire — Test Galaxy Z Fold 4 : l’innovation à son paroxysme, mais à quel prix ?

Aujourd’hui, la rumeur annonce que Samsung a définitivement renoncé à intégrer une encoche pour le S Pen dans le corps du Galaxy Z Fold 5. La compagnie n’a pas su trouver la solution pour proposer un smartphone pliable fin avec un stylet intégré. Une telle décision était certes prévisible, mais elle décevra tout de même les nombreux adeptes des défunts Galaxy Note. Il leur sera toujours possible d’utiliser le S Pen avec le smartphone pliable, mais il leur faudra acheter le stylet à part, et le ranger séparément. C’est un comble lorsque l’on se rappelle que le Galaxy Z Fold 4 se monnaie pour pas moins de 1400 €, et que le prix des smartphones ne cesse d’augmenter.

Le Galaxy Z Fold 5 ne sera pas vendu avec un S Pen et n'intégrera pas de rangement pour le stylet

Ajoutons à cela qu’il se murmure que les Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 ne seront pas aussi puissants qu’on pourrait le penser et on peut se dire que Samsung a peut-être des soucis à se faire quant à la compétitivité de ses appareils sur un marché des smartphones pliables où les offres des concurrents sont toujours plus alléchantes.

Pour tous les utilisateurs souhaitant bénéficier de l’expérience d’un stylet au quotidien sans devoir acheter l’indispensable étui de rangement, il faut se tourner vers la seule solution actuellement offerte par Samsung : le Galaxy S23 Ultra, le nouveau patron des smartphones Android qui coûte pas moins de 1419 €, avec le S Pen.

Source : Phone Arena