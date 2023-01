Galaxy S23 : Samsung pourrait finalement augmenter les prix de tous les modèles

Mauvaise nouvelle pour les fans de Samsung, le géant de la technologie prévoirait finalement d’augmenter les tarifs, si l’on en croit un récent rapport tout droit venu de Corée du Sud.

Il y a quelques jours, nous rapportions que nos confrères de CNET étaient persuadés que Samsung ne comptait pas revoir ses tarifs pour ses prochains smartphones haut de gamme, les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Cependant, cette prédiction vient d’être contredite par un nouveau rapport coréen.

Cette fuite ne viendrait pas de n’importe qui, puisque ce serait SK Telecom, un des plus gros opérateurs téléphoniques locaux, qui aurait vendu la mèche. Samsung aurait finalement prévu de vous faire dépenser un peu plus d’argent pour vous offrir ses flagships en 2023, probablement à cause de l’inflation.

Samsung voudrait augmenter les tarifs des Galaxy S23

Si l’on en croit les informations qui ont fuité de chez SK Telecom, le Galaxy S23 classique coûtera ₩1,199,000, le Galaxy S23+ ₩1,397,000, tandis que le Galaxy S23 Ultra ultra-premium ₩1,599,400. Cela se traduit par environ 899€, 1048€ et 1199€ respectivement.

En comparaison, les prix de lancement du Samsung Galaxy S22 en Corée du Sud étaient de 999 900 wons pour le S22 et de 1 199 000 wons pour le S22+. Le Galaxy S22 Ultra a, lui, été lancé au prix de 1 452 000 wons pour le modèle avec 256 Go de stockage.

Les prix annoncés pour les Galaxy S23 sont donc entre 10 % et près de 20 % plus élevés que ceux de leurs prédécesseurs, ce qui constitue une hausse très significative d’une génération à l’autre. Samsung ferait donc le même choix qu’Apple, qui a lui aussi largement augmenté ses tarifs sur ses récents iPhone 14.

En France, on pourrait donc avoir droit à des prix revus à la hausse. Il est possible que le Galaxy S23 arrive autour de 959 euros, le Galaxy S23+ autour de 1159€ et le Galaxy S23 Ultra autour de 1359€. Il ne s’agit évidemment que de suppositions, puisqu’il est compliqué d’appliquer une augmentation de tarif d’un pays à l’autre. Pour en savoir davantage, il faudra peut-être patienter jusqu’à la date de la conférence officielle, le 1er février prochain.