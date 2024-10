Galaxy Z Fold 5 : le modèle 1 To du smartphone Samsung est à prix canon

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 fait l'objet d'une offre intéressante chez Boulanger. Le modèle 1 To du smartphone pliable de la marque coréenne bénéficie en effet d'une remise totale de plus de 1000 euros par rapport à son prix de vente conseillé.

Après le Google Pixel 8 Pro moins cher, c'est au tour d'un smartphone Samsung d'être mis en avant par Boulanger, à l'occasion des 70 ans de l'enseigne française. Pendant tout le mois d'octobre 2024, le Galaxy Z Fold 5 incluant 1 To d'espace de stockage et disponible dans un coloris noir est à 1199,99 euros au lieu de 2279 euros. Cela correspond à une réduction de plus de 1000 euros par rapport au prix de départ du mobile.

Dévoilé en même temps que le Galaxy Z Flip 5 il y a plus d'un an, le prédécesseur du Galaxy Z Fold 6 est un smartphone qui possède deux écrans : un écran interne AMOLED de 7,6 pouces avec une définition de 2176 x 1812 pixels et un écran externe AMOLED de 6,2 pouces avec une définition de 2316 x 904 pixels.

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 est également doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche One UI, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un triple capteur arrière de 50 + 12 + 12 MP, d'une caméra à selfies interne/externe de 4 MP et 10 MP, et d'une batterie de 4400 mAh avec charge rapide. Enfin, la connectivité se compose de la 5G LTE, du NFC, du Bluetooth 5.2, du GPS, du Wi-Fi 6e, d'un lecteur d'empreinte sur le côté, de l'USB-C et de la reconnaissance faciale.