Pixel 8 Pro : Boulanger propose le smartphone Google avec près de 500 € de remise

Boulanger vous permet de faire une économie de près de 500 euros sur l'achat du Pixel 8 Pro. Le smartphone Google peut en effet vous revenir à moins de 620 euros. Tous les détails de l'offre sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En ce mois d'octobre 2024, Boulanger fête son 70ème anniversaire. À cette occasion, le site e-commerce français effectue une pléiade d'offres promotionnelles sur une sélection d'articles, dont le Pixel 8 Pro. Disponible dans son coloris Porcelaine, le smartphone Google est à 699,99 euros au lieu de 1099,99 euros, grâce à une remise immédiate de 400 euros de la part du marchand. En plus de la réduction, il est possible de profiter d'un bonus de reprise de 80 euros à valoir sur un ancien appareil. Au total, le téléphone de la firme de Mountain View revient donc à 619,99 euros.

Dévoilé en même temps que le Pixel 8, le Google Pixel 8 Pro possède un écran OLED de 6,7 pouces avec une définition de 2772 x 1344 pixels et un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Le smartphone lié à l'offre Boulanger dispose aussi d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, du processeur Google Tensor G3, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie d'une capacité de 5000 mAh avec charge rapide, et du système d'exploitation mobile Android 14.

La partie APN du Pixel 8 Pro se compose d'un capteur principal de 50 MP (ƒ/1,68), d'un capteur ultra grand angle de 48 MP (ƒ/1,95), d'un capteur telephoto de 48 MP et d'un capteur frontal de 10,5 MP. La connectivité du téléphone est constituée de la norme Wi-Fi 7, du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de l'USB Type-C et du GPS. Besoin de plus d'informations ? Découvrez ou redécouvrez notre article dédié au test du Google Pixel 8 Pro.