Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 : la batterie sera produite par le même fournisseur que celle du Note 7

Les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 seront alimentés par une batterie produite par Amperex Technology Limited. Il s'agit de l'entreprise chinoise qui a conçu les accumulateurs défaillants des Galaxy Note 7.

D'après les informations de The Elec, un média sud-coréen réputé, Samsung va utiliser des batteries fournies par Amperex Technology Limited (ATL) pour ses prochains smartphones pliables, le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4.

Si tout se déroule comme prévu, ce sera la première fois qu'une batterie fabriquée par ATL est glissée au sein d'un smartphone pliable de la marque. Jusqu'ici, Samsung s'appuyait sur les batteries produites par Samsung SDI, une filiale du groupe Samsung Electronics spécialisée dans la conception d'écrans, de piles et d'accumulateurs.

De mauvaise augure pour les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 ?

Pour mémoire, Amperex Technology Limited est le tristement célèbre fournisseur de la batterie du Galaxy Note 7. Souvenez-vous : le Galaxy Note 7 avait été retiré du marché après de nombreux cas d'explosion en 2016. Après enquête, Samsung a admis que la batterie ATL était à l'origine du problème. Le Note 7 souffrait de graves problèmes de conception. Trop petit, il ne permettait pas d'y intégrer sans risque une batterie de 3500 mAh. Suite au scandale, Samsung avait cessé tout partenariat avec le fournisseur chinois ATL.

Cependant, la présence d'une batterie Amperex au sein des prochains pliables de la marque n'est pas forcément de mauvaise augure. En effet, Samsung n'a pas attendu les Z Fold 4 et Z Flip 4 pour donner une seconde chance au fournisseur chinois. Ces derniers mois, le géant sud-coréen a utilisé des batteries Amperex au sein de plusieurs téléphones de son catalogue, dont les Galaxy A et M.

Notez que les derniers fleurons haut de gamme de Samsung, les Galaxy S22, sont également alimentés par une batterie fournie par Amperex. C'est également le cas de la gamme des Galaxy S21. Le géant de Séoul est visiblement suffisamment confiant pour réintégrer des accumulateurs conçus par Amperex au sein de ses téléphones après le scandale du Note 7. Bref, il n'y aucune raison de craindre le pire.

D'après The Elec, Samsung s'est rapproché d'ATL afin de réduire les coûts de production de ses pliables. Il se murmure en effet que le groupe ambitionnerait de baisser le prix de vente de ses futurs Z Fold 4 et Z Flip 4. On vous en dit plus dès que possible sur les prochains Galaxy pliables. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : The Elec