Galaxy Z Fold 4 : Samsung va améliorer la partie photo et la durabilité de son smartphone pliable

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 n’est pas attendu avant le mois d’août 2022, mais nous en savons désormais un peu plus au sujet de la partie photo du smartphone ainsi que de son design qui s’annonce plus résistant.

D’après un nouveau rapport de GalaxyClub, le Galaxy Z Fold 4 pourrait hériter d’une caméra du Galaxy S22. En effet, le smartphone pliable abandonnerait cette année le capteur de 12 MP du Galaxy Z Fold 3, qui offrait un zoom optique 2X, pour un capteur plus puissant. Le nouveau modèle de 2022 se doterait du capteur de 10 MP avec un zoom optique 3X du Galaxy S22. Cela pourrait donc considérablement améliorer la qualité des clichés lorsque vous utilisez le zoom du smartphone.

De plus, GalaxyClub rapporte que le Galaxy Z Fold 4 pourrait enfin utiliser une caméra selfie avec plus de mégapixels. Pour rappel, le Galaxy Z Fold 3 avait introduit une caméra sous son écran interne, mais celle-ci n’était que de 4 MP, ce qui ne permettait pas de conserver beaucoup de détails sur les photos. Le Galaxy Z Fold 4 pourrait lui utiliser un capteur frontal de 10 MP, de quoi proposer un meilleur rendu photo.

Le Galaxy Z Fold 4 pourrait être plus résistant que le Galaxy Z Fold 3

En plus d’améliorer la partie photo, Samsung pourrait également s’attaquer au design même du smartphone pour le rendre plus durable. D’après un rapport de nos confrères coréens d’ETNews, Samsung Electronics prévoit de réduire le nombre de pièces pour la charnière du smartphone. Actuellement, le Galaxy Z Fold 3 utilise deux pièces distinctes, mais le Galaxy Z Fold 4 n’en utiliserait qu’une.

Ce changement améliorera la portabilité en réduisant le poids et l'épaisseur du Galaxy Z Fold 4 par rapport à son prédécesseur. Le coût de production devrait également diminuer en raison de la réduction du nombre de pièces. Samsung s’attend également à ce que le smartphone soit beaucoup plus durable, puisqu’un tel changement réduira le nombre de pièces mobiles dans le smartphone. On sait que Samsung mise beaucoup sur cette nouvelle génération de smartphones pliables, puisqu’il prévoirait de fabriquer 2,9 millions de Galaxy Z Fold 4 cette année, contre seulement 1 million de Galaxy Z Fold 3.

