Galaxy Z Flip 4, Fold 4 : voici les premières images officielles des prochains smartphones pliables de Samsung

Alors que la conférence de présentation des Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 aura bien lieu le 10 août 2022, les fuites au sujet des prochains smartphones pliables de la marque continuent d'inonder la toile. Cette fois-ci, ce sont les premières images officielles des deux appareils qui sont disponibles sur le web.

Comme vous le savez peut-être, Samsung a confirmé la nouvelle ce lundi : oui, la conférence de présentation des Galaxy Z Fold et Z Flip 4 aura bien lieu ce 10 août 2022. Une bonne nouvelle, même si l'on connait déjà énormément de choses sur les deux appareils grâce aux nombreuses fuites publiées sur la toile depuis plusieurs mois.

Parmi les dernières découvertes en date, le leaker réputé Evan Blass a prouvé qu'une version dotée de 128 Go de stockage du Z Fold 4 était dans les cartons de Samsung. De quoi suggérer un prix d'entrée plus bas, puisque les précédents modèles étaient seulement disponibles en version 256 et 512 Go. Quoi qu'il en soit, cette information confirme bel et bien la volonté de Samsung de faire baisser les prix, comme l'ont suggéré de nombreux analystes du marché.

Or et en ce mardi 19 juillet 2022, les sites 91 Mobiles, Pricebaba et MySmartPrice.com viennent de publier les premières images officielles des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4. Un énième coup dur pour Samsung, à seulement quelques semaines de la présentation officielle des deux appareils pliables.

Voici les premières images des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4

Sur 91 Mobiles, on doit encore la publication de ces visuels à Evan Blass. On peut notamment y voir le Galaxy Z Fold 4 dans les coloris Noir Fantôme, Beige et Gris-Vert. Quant au Galaxy Z Flip 4, il s'affiche dans les coloris Gris, Violet, Or et Bleu Clair. L'insider précise que d'autres images seront publiées avant la conférence, proposant d'autres angles de vue, des coloris et des éditions spéciales. Une chose est certaine, le design de deux appareils ne marquent pas de franche différence avec celui des précédents modèles.

Pour rappel, le Galaxy Z Fold 4 devrait être équipé d'un processeur Snapdragon 8 + Gen 1, le dernier SoC de Qualcomm. Sous le capot, on devrait retrouver une batterie de 4000 mAh compatible charge rapide 25W tandis que la partie photo serait assurée par un triple capteur photo composé d'un capteur principal de 50 MP, d'un objectif ultra grand angle de 12 MP et d'un téléobjectif de 10 MP avec zoom 3x. Quant aux écrans, l'appareil serait livré avec un écran AMOLED pliable 7,6″ et un dalle AMOLED secondaire 6,2″.

Quant au Galaxy Z Flip 4, il serait équipé d'un écran AMOLED 6,7″ en définition Full HD+ et d'une dalle secondaire 2,1″. On devrait également retrouver une puce Snapdragon 8+ Gen 1, alimenté par une batterie de 3700 mAh. Bien évidemment, il faudra attendre la présentation de Samsung pour en avoir le coeur net.

Source : 91 Mobiles, Pricebaba, MySmartprice