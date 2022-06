Galaxy Z Flip 4 : des photos volées dévoilent le smartphone pliable sous toutes les coutures

Samsung va bientôt lever le voile sur une nouvelle génération de smartphones pliants. Avant la sortie officielle, nous avons déjà droit à un premier aperçu du Galaxy Z Flip 4 grâce à de multiples photos volées.

Alors que l’on savait déjà à quoi allait ressembler le smartphone pliable de Samsung grâce aux rendus détaillés de Onleaks, le YouTubeur TechTalkTV vient désormais de partager sur les réseaux sociaux les premières images réelles du Galaxy Z Flip 4. L’appareil présente peu de différences par rapport à la génération précédente, et s’apparente plus à une évolution qu’à une révolution.

Quelques différences peuvent toutefois être relevées, dont notamment au niveau de la charnière, le mécanisme qui permet de plier le smartphone. En effet, on remarque que la charnière est beaucoup plus fine et donc moins visible lorsque l’appareil est plié. Pour cela, Samsung semble avoir revu le design de son smartphone et adopté des bordures plus plates, plutôt que de garder les bordures arrondies de la génération précédente.

Le pli de l’écran est moins visible sur le Galaxy Z Flip 4

Un autre bon point pour le smartphone est la réduction du pli de l’écran, que l’on aperçoit au milieu du smartphone lorsqu’il est déplié. Sur cette génération, celui-ci semble beaucoup plus subtil, et devrait donc passer inaperçu à moins d’y prêter attention. À l’avant, on retrouve toujours un écran principal de 6,7 pouces avec un poinçon central pour la caméra selfie.

Au dos, comme l’avaient rapporté plusieurs leakers, le smartphone offrira cette année un écran externe un peu plus grand. Ce dernier devrait mesurer aux alentours de 2.1 pouces, contre 1.9 pouce sur le Galaxy Z Flip 3. La différence ne devrait donc pas beaucoup se remarquer.

Enfin, au niveau des caractéristiques techniques, on sait que le smartphone sera propulsé par la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, comme l’avait dévoilé le premier benchmark du Galaxy Z Flip 4. L’autre bonne nouvelle est l’augmentation significative de la taille de la batterie. On passera de 3300 mAh sur le Galaxy Z Flip 3 à 3700 mAh sur le prochain Galaxy Z Flip 4. Bien qu’il s’agisse d’une augmentation importante, on imagine que ça ne sera toujours pas assez pour espérer finir la journée confortablement.