Galaxy Z Flip 4 : Samsung confirme plus de 70 combinaisons de couleurs pour son smartphone pliable

Quelques jours avant le lancement officiel, Samsung a dévoilé sur son site internet que son prochain Galaxy Z Flip 4 pliable sera disponible dans plus de 70 combinaisons de couleurs différentes, un record.

Sur son site officiel, Samsung a déjà malencontreusement confirmé tous les coloris qui seront disponibles pour son prochain Galaxy Z Flip 4, qui devrait être présenté officiellement lors d’une conférence qui se tiendra le 10 août prochain. Nous savions déjà grâce aux différentes duites que le Galaxy Z Flip 4 serait proposé en quatre coloris : Graphite, Pink Gold, Bora Purple et Blue. Cependant, Samsung va également permettre aux utilisateurs de choisir des couleurs personnalisées.

En effet, le géant coréen va renouveler son modèle Bespoke Edition, qui était apparue l’année dernière avec le Galaxy Z Flip 3. Pour rappel, cette édition vous permet de changer la couleur du verre sur les deux parties du dos du smartphone. Vous pouvez opter pour un dos uni, ou pour une couleur différente sur chaque partie, ce qui portait le nombre de combinaisons possibles à 49. Samsung va faire mieux avec la nouvelle génération Galaxy Z Flip 4, puisque celui-ci sera proposé en 71 combinaisons de couleurs possibles.

Lire également – Galaxy Z Fold 4, Flip 4 : le design des smartphones fuite des jours avant la sortie

Le Galaxy Z Flip 4 Bespoke Edition sera encore plus personnalisable

Le site officiel de Samsung qui a prématurément listé toutes les combinaisons pour le Galaxy Z Flip 4, on apprend que le smartphone pourra utiliser un cadre en noir, en argent ou en or. De plus, les utilisateurs pourront choisir de colorer chaque partie du smartphone avec une couleur différente, ou créer un smartphone uni. Cinq coloris seront proposés : vert, navy, rouge, jaune et blanc.

Au total, il sera possible de créer 71 coloris différents, soit bien plus que la génération précédente. En plus des couleurs le site officiel de Samsung a également confirmé que le Galaxy Z Fold 4 sera disponible en deux configurations de stockage différentes : 256 Go et 512 Go.

La Samsung Galaxy Watch 5, quant à elle, sera proposée en graphite et en argent pour les modèles 40 mm et 44 mm, avec des options alternatives dorées et bleues réservées respectivement au premier et au second modèle. Il existe même une édition “Golf”, uniquement disponible en graphite. La Galaxy Watch 5 Pro est juste disponible dans une taille de 45 mm en noir et en titane.

Source : 9to5Google