Les Samsung Galaxy ont un mode photo spécial Lune, voici comment l’activer

Samsung One UI 3.0 et 2.5 n’ont pas apporté que des améliorations du côté de la barre des réglages rapides ou du centre des notifications. Les deux surcouches ont également introduit un mode photo un peu spéciale, idéale pour immortaliser notre satellite naturel : la Lune.

Si Samsung reste bien entendu le numéro un sur le marché des smartphones, le marque sud-coréenne a encore des progrès à faire dans certains domaines, notamment dans les possibilités offertes dans son appli Photo. À titre d’exemple, Google offre par exemple un excellent mode pour faire de l’astrophotographie, alors que Samsung ne le propose pas encore.

Toutefois, le constructeur commence à rattraper son retard dans ce domaine particulier. Comme l’expliquent nos confrères du site SamMobile, la mise à jour One UI 2.5 a intégré quelques améliorations de l’application Photo. Parmi elles se cache le « Moon Mode » ou mode Lune dans la langue de Molière. Il faut préciser que ce n’est pas un mode à part entière, il se trouve en réalité dans le mode Optimiseur de scène.

Un mode Lune perfectible, mais qui a le mérite d’exister

Cerise sur le gâteau, le mode Lune se déclenche uniquement lorsque vous visez… la Lune, logique. En d’autres termes, si n’avez jamais eu l’envie ou l’idée de photographier notre beau satellite naturel, il est difficile de connaître l’existence de ce mode. Dommage que les résultats offerts par le Mode Lune ne soient pas transcendants.

Après quelques essais, il s’avère que le rendu ne diffère que très peu, par rapport à celui que propose les autres modes de l’application Photo de Samsung. Quoi qu’il en soit, le mode Lune a le mérite d’exister, et préfigure peut-être de l’arrivée d’autres modes photo dédiés à l’astrophotographie plus complets et plus performants via d’autres mises à jour de la surcouche maison du constructeur.

Il convient de préciser que le mode Lune est évidemment disponible sur les smartphones Samsung sous One UI 3.0. À ce sujet et si l’on en croit une liste publiée par le youtubeur Galox, Samsung compte déployer One UI 3.0 sur 90 smartphones durant le courant de l’année 2021. On y retrouve évidemment les derniers flagships de la marque comme l’ensemble des Galaxy Note 20, l’intégralité des Galaxy S20, sans oublier les smartphones pliables comme le Galaxy Z Fold 2 5G.

