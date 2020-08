Galaxy Z Fold 2 : cette prise en main vidéo montre le smartphone pliable sous tous les angles

Le Galaxy Z Fold 2 fait l’objet d’une nouvelle fuite majeure. Un média chinois vient de publier sur YouTube est une prise en main vidéo complète du prochain smartphone pliable de Samsung. L’occasion de voir la bête en action, et d’en apprendre plus sur certaines de ses fonctionnalités.

Si vous suivez l’actualité Android et plus particulièrement celle de Samsung, vous savez que le constructeur sud-coréen montre un attrait grandissant pour les smartphones pliables. Après un premier essai concluant, mais non sans défaut avec le Galaxy Fold, l’entreprise a très rapidement annoncé le développement du Galaxy Z Fold 2.

Depuis, la firme a présenté brièvement le Galaxy Z Fold 2 lors du Samsung Unpacked ce 5 août 2020, en promettant davantage d’informations à son sujet lors d’un autre évènement prévu le 1er septembre, date d’ouverture des précommandes du smartphone pliable. Les Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip seront d’ailleurs proposés en quantité ultra limitée, d’après les dires du constructeur.

Seulement, il semblerait que certains Galaxy Z Fold 2 soient déjà dans la nature, comme en témoigne cette prise en main vidéo complète publiée par un média chinois, et relayée par nos confrères du site SamMobile. À moins que vous ne soyez à l’aise avec le mandarin, le commentaire audio ne vous sera pas d’une grande utilité, mais cette vidéo permet néanmoins d’apercevoir la bête en action et d’en apprendre plus sur quelques-unes de ses fonctionnalités.

Un mode Flex au top

Ainsi, on peut voir le Mode Flex à l’œuvre, qui permet pour rappel de réorganiser l’affichage des applications selon l’inclinaison et le degré de pliure du smartphone. Les possibilités offertes sont nombreuses. Dans le cas de l’appareil photo par exemple, l’utilisateur pourra choisir de tenir le smartphone soit :

à la verticale : l’aperçu photo sera disponible sur l’écran de droite tandis que la galerie apparaîtra sur l’écran de gauche.

En mode paysage, l’utilisateur profitera de l’aperçu sur la partie supérieure, tandis que le rendu et les différentes commandes de l’application photo apparaîtront sur l’écran inférieur

Des écrans sublimes

Cette prise en main confirme bien la présence d’un capteur selfie sur l’écran de droite. En outre, il sera visiblement possible de prendre un selfie avec les capteurs principaux en se servant de l’écran extérieur comme écran d’aperçu. Entièrement déplié, le Galaxy Z Fold 2 offre une dalle Dynamic AMOLED 2K 7,6 » en 1768 x 2208 pixels.

Sur l’extérieur, on profite d’une dalle 60 Hz en 2326 x 840 pixels. Pendant la vidéo, le journaliste compare à plusieurs reprises le Galaxy Z Fold 2 avec son prédécesseur, le Galaxy Fold. Ces prises de vue permettent réellement de voir le travail accompli entre les deux smartphones, ne serait-ce que sur l’écran extérieur ou la charnière par exemple. Et vous, que pensez-vous de ce Galaxy Z Fold 2 ? Dites-le-nous dans les commentaires !

