Galaxy Z Flip : le smartphone pliable est déjà en rupture de stock en France !

Le Galaxy Z Flip est déjà en rupture de stock en France ! Moins d’une semaine après sa sortie sur le marché français, le smartphone pliable à clapet est indisponible sur le site officiel de Samsung et chez tous les revendeurs. Dans ces conditions, le constructeur a annoncé l’arrivée d’un premier réapprovisionnement dans l’Hexagone.

Le Galaxy Z Flip est en rupture de stock dans toute la France, rapportent nos confrères de 01Net. Depuis sa sortie le vendredi 14 février, le smartphone à clapet s’est vendu comme des petits pains. Les revendeurs officiels de Samsung, comme Fnac, Darty, Boulanger, SFR ou encore Orange, n’ont visiblement plus d’exemplaires en stock. Même son de cloche du côté du site officiel de Samsung. Certains revendeurs, comme Fnac ou Darty, proposent même une livraison à partir de début mars au plus tôt. Pour rappel, le Z Flip est aussi en rupture de stock en Corée du Sud et aux Etats-Unis.

Samsung annonce un premier réapprovisionnement en France

Face à l’engouement suscité par le smartphone pliable, Samsung a décidé de débloquer un stock de Galaxy Z Flip supplémentaires pour le marché français. Un premier réapprovisionnement est arrivé le mercredi 19 février 2020, annonce Samsung France à nos confrères de 01Net. Un second arrivage est prévu dans le courant du week-end pour répondre à la forte demande.

Attention, cette rapide rupture de stock n’est pas forcément synonyme de succès commercial. En effet, on ignore combien de Galaxy Z Flip étaient mis de coté pour le marché français. Quelques jours avant le lancement, Samsung admettait d’ailleurs que le smartphone pliable serait commercialisé en France « en quantité un peu limitée dans un premier temps ». Le fabricant évoquait des soucis de production.

Dans ces conditions, on peut se demander si Samsung n’a pas simplement préféré prendre la température auprès des consommateurs français avant de débloquer un stock de Z Flip plus conséquent. Le constructeur aurait-il volontairement orchestré cette rupture de stock ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 01Net