Galaxy Z Flip, S20 : Samsung tease la forme de ses prochains smartphones dans une vidéo

Samsung tease le Galaxy Z Flip et les Galaxy S20 dans une nouvelle vidéo. Intitulée « changez la forme de l’avenir », cette communication montre ce qui semble être les futurs appareils sous un voile de tissu. L’occasion de découvrir des facteurs de forme effectivement très étranges par rapport à ce que Samsung nous avait habitués jusque là.

Les prochains smartphones de Samsung s’animent sous un voile blanc dans une nouvelle vidéo. Cette opération vise bien entendu à faire monter la pression en amont de l’événement qu’organisera Samsung le 11 février 2020. La vidéo elle même, baptisée « Changez la forme de l’avenir » (Change the Shape of The Future en Anglais) vise comme vous vous en doutez à porter l’attention des fans sur la forme générale des prochains produits de la marque. Plutôt que d’en dévoiler les fonctionnalités au compte-goutte comme le fait par exemple OnePlus en amont de la sortie de ses smartphones.

Rectangle, ou carré ?

Si on vous donne un crayon et une feuille de papier avec pour instruction de dessiner un smartphone, il est vraisemblable que vous dessinerez fondamentalement un rectangle avec des bords arrondis. Le rectangle, allongé un peu, passionnément ou à la folie comme sur les derniers Xperia 1 de Sony, est bien devenu synonyme du design de la plupart des smartphones. Or, c’est un secret de Polichinelle : Samsung s’apprête à nous présenter son second smartphone pliable, qui s’appellera vraisemblablement Galaxy Z Flip.

Le smartphone sera le premier après le RAZR édition 2019 de Motorola à proposer un écran flexible qui se plie dans le sens de la longueur, plutôt que de la largeur comme sur le Galaxy Fold. Forcément, une fois replié, la forme du smartphone est plus proche du carré que du rectangle. Quant aux Galaxy S20, on ne sait pas encore tout d’eux, mais on est déjà à peu près certain qu’ils resteront fondamentalement des rectangles allongés, comme les S10, S9 et S8 avant eux.