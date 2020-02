Galaxy Z Flip : Samsung dévoile le smartphone à clapet dans une vidéo teaser

Le Galaxy Z Flip est la star d’une nouvelle vidéo teaser officielle. Deux jours avant la présentation Unpacked, Samsung a en effet diffusé une courte séquence promotionnelle montrant dans les détails le design de son smartphone pliable à clapet. La firme en a profité pour rassurer les utilisateurs concernant la fameuse trace de pli.

Samsung a profité de la cérémonie des Oscars 2020 pour diffuser une nouvelle vidéo teaser de son Galaxy Z Flip. Contrairement à ses habitudes, le constructeur sud-coréen a révélé le design de son nouveau flagship quelques heures avant la présentation. Une conférence Unpacked organisée ce 11 février 2020 à San Francisco devait initialement lever le voile sur le Galaxy Z Flip.

La vidéo de 30 secondes, rapidement relayée par les internautes sur YouTube, confirme les précédentes fuites et les nombreuses prises en main apparues sur la toile. Comme prévu, le smartphone pliable est proposé dans les coloris noir et violet. Sur la face arrière, on aperçoit le double capteur photo vertical et l’écran secondaire dédié notamment aux notifications. La vidéo montre aussi le Galaxy Z Flip posé à la verticale sur la partie inférieure de l’écran. La charnière centrale permet visiblement aux utilisateurs de verrouiller la position du smartphone dans l’angle désiré.

Samsung assure que la trace de pli est normale

Un avertissement en petits caractères visible dans le coin droit inférieure de la vidéo évoque la trace de pli au centre de l’écran. Comme le Galaxy Fold avant lui, le Galaxy Z Flip est en effet marqué par une trace de pliure à l’endroit de la charnière centrale. Une fois dépliée, la dalle Infinity Flex n’est donc pas entièrement plane. « Vous pouvez remarquer un petit pli au centre de l’écran principal, c’est une caractéristique naturelle de l’écran » rassure Samsung. Que pensez-vous du Galaxy Z Flip ? Allez-vous craquer pour le smartphone pliable à clapet ? Préférez-vous attendre le Galaxy Fold 2 ? N’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.