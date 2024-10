La boutique officielle Samsung effectue une offre promotionnelle sur le Galaxy Z Flip 6. Pendant quelques jours, l'un des derniers smartphones pliables incluant 256 Go d'espace de stockage fait l'objet d'une baisse de prix de presque 220 euros.

À l'instar de l'offre sur le Galaxy S24 Ultra, un autre smartphone Samsung est aussi proposé en promotion sur le store officiel de la marque. Jusqu'au dimanche 20 octobre 2024, le Samsung Galaxy Z Flip 6 disponible en sept coloris au choix et sa version 256 Go bénéficie d'une remise maximale de près de 220 euros. Affiché au prix conseillé de 1199 euros, le téléphone pliable de la firme coréenne passe à 979,10 euros.

Le tarif réduit est obtenu grâce au coupon MYPHONE (valable sur les trois couleurs exclusives du produit) et par l'intermédiaire d'une réduction de 10 % si l'achat se fait depuis l'application Samsung Shop. Aussi, pour l'achat d’un Galaxy Z Flip 6 (toutes capacités, tous coloris), vous bénéficiez d'une paire d'écouteurs Galaxy Buds 3 offerte d'une valeur de 179 euros. L'article s'ajoutera automatiquement au panier.

Le store Samsung baisse le prix du smartphone Galaxy Z Flip 6 (offre limitée)

Présenté en même temps que le Z Fold 6 au cours du Galaxy Unpacked 2024, le successeur du Galaxy Z Flip 5 dispose d'un écran principal Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une définition de 1080 x 2640 pixels, et d'un écran secondaire Super AMOLED de 3,4 pouces avec une définition de 720 x 748 pixels.

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 embarque une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go ou de 512 Go (suivant le modèle souhaité), un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et une batterie de 4000 mAh avec la charge rapide à 25W. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 14 avec une surcouche One UI 6.1.1.

Concernant l'APN du smartphone pliable de la marque coréenne, les futurs possesseurs pourront profiter d'un capteur principal de 50 MP (ouverture f/1.8), d'un capteur ultra grand-angle de 12 MP (ouverture f/2.2) et d'une caméra selfie de 10 MP (ouverture f/2.2) dédiée aux selfies. Enfin, la connectivité se compose notamment de la norme Wi-Fi 6e, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS, du NFC et d'un port USB Type-C 3.2.