Galaxy Z Flip 3 : non, il ne sera pas plus lourd que le Z Flip

Le Galaxy Z Flip 3 ne sera pas plus lourd que le Z Flip premier du nom. D'après le leaker réputé IceUniverse, le prochain smartphone à clapet de Samsung pèsera donc 183 grammes, soit exactement le même poids que le Z Flip.

Comme vous le savez peut-être, la présentation du Galaxy Z Flip 3 approche à grands pas. En effet, il est escompté que Samsung présente son prochain smartphone à clapet lors d'une nouvelle conférence Samsung Unpacked prévue en août 2021. À ce sujet, le constructeur devrait également dévoiler le Galaxy S21 Fan Edition. À la suite de cet évènement, les ventes du Galaxy Z Flip seraient donc lancées entre début et fin août.

De fait, les fuites à son sujet commencent à se multiplier sur la toile. Nous avons par exemple appris récemment que le Galaxy Z Flip 3 serait compatible avec le S-Pen, le stylet de Samsung. Une information qui tend à confirmer la disparition de la gamme Galaxy Note au profit des appareils de la gamme Galaxy Z, constituée des Z Flip et des Z Fold. Pour rappel, Samsung a déjà confirmé qu'il n'y aura pas de Note 21 cette année.

Pas de différence de poids entre le Z Flip 3 et le Z Flip

L'indiscrétion de ce jeudi 27 mai 2021 nous vient du leaker réputé IceUniverse. Selon l'insider, le Galaxy Z Flip 3 pèsera exactement le même que le Z Flip premier du nom, soit 183 grammes. L'écran principal de l'appareil serait également de la taille, tandis que l'écran secondaire, installé sur la face arrière, serait lui bien plus grand.

Ainsi, le Galaxy Z Flip 3 serait équipé d'une dalle principale de 6,87 pouces avec une définition de 2636 x 1080 pixels. Quant à l'écran secondaire, il s'agirait d'une dalle de 1,83 pouce, contre 1,1 pouce sur le Z Flip. Bien entendu, ces informations sont à prendre avec des pincettes, mais il faut rappeler que la réputation d'IceUniverse n'est plus à faire. On peut donc accorder un certain crédit à ces affirmations.

Pour rappel, un designer a récemment publié une vidéo du Galaxy Z Flip 3. L'occasion de découvrir ce à quoi pourrait ressembler le prochain smartphone à clapet de Samsung. Dans cette vidéo, on remarque que l'écran secondaire mesure effectivement 1,83 pouce, de quoi appuyer les déclarations d'Ice Universe. Cette dalle servirait d'ailleurs à afficher diverses informations, comme vos notifications, l'heure ou encore la météo.

