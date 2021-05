Galaxy Z Flip 3 : compatibilité avec le stylet, chargeur de 15 Watts, le nouveau smartphone pliable de Samsung fait parler de lui

Samsung devrait prochainement présenter son Galaxy Z Flip 3. De nouvelles fuites viennent nous renseigner sur ce qui nous attend. La compatibilité éventuelle avec le S Pen laisse supposer que la gamme des Galaxy Note pourrait être poussée vers la sortie.

Le Galaxy Z Flip 3 (et non 2 pour se caler sur le Fold) devrait être présenté dans le courant de l’été par Samsung. Grâce aux fuites, nous connaissons déjà quelques petites choses sur le terminal. Le site néerlandais Let’s Go Digital affirme aujourd’hui qu’il serait compatible avec le S-Pen.

En effet, le site a repéré un brevet dans lequel le nom du Z Flip était associé au terme « stylet électronique ». Rien de réellement concret pour l’instant, mais l’arrivée de la compatibilité avec le S-Pen ne serait pas étonnante. Le Galaxy Z Fold 3 serait aussi pressenti pour être compatible avec cette fonctionnalité (ce qui n’était pas le cas sur le 2).

Cette compatibilité pourrait signifier la disparition de la gamme Galaxy Note. Cette ligne de smartphones n’a en effet plus grand-chose de neuf à proposer mis à part son stylet. Si le Z Flip et le Z Fold lui piquent cette particularité, son existence n’a pas grand intérêt. Samsung a déjà annoncé qu’il fera l’impasse sur le Note 21 cette année, mais a suggéré qu’il serait toujours prévu pour sortir un moment ou un autre.

Le Z Flip 3 aurait un chargeur de 15 Watts

Le Z Flip 3 est également passé par l’organisation des télécoms chinois pour validation, ce qui nous a appris quelque chose d’intéressant. Il serait équipé d’un chargeur directement inclus dans la boîte, mais de 15 Watts seulement. Il ne faudra donc pas compter sur la charge ultra rapide pour ce modèle.

Pour rappel, le Galaxy Z Flip 3 est supposé être équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa particularité serait évidemment de se plier de manière horizontale, comme un téléphone à clapet. Il devrait se doter d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et devrait être proposé à un prix plus raisonnable que le premier modèle. On évoque un tarif entre 900 dollars et 199 dollars.