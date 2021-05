Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 : Samsung espère vendre 7 millions de smartphones pliables en 2021

Grâce aux Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, Samsung espère écouler jusqu'à 7 millions de smartphones pliables dans le monde d'ici la fin de l'année 2021. Le géant de Séoul ambitionne de vendre 2 fois plus de terminaux avec écran pliable que l'an dernier.

D'après les informations de nos confrères de The Elec, Samsung vient de fixer ses objectifs de vente concernant ses téléphones pliables. Cette année, le fabricant sud-coréen espère vendre entre 6 et 7 millions de smartphones pliables dans le monde.

L'an dernier, Samsung n'avait pas écoulé plus de 2,5 millions d'appareils avec un écran flexible, soit seulement 60% de son objectif initial. Le succès enregistré par le Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Fold 2 quelques mois plus tard n'a pas permis à la marque d'atteindre ses objectifs. L'entreprise table malgré tout sur une augmentation significative des ventes pour cette année.

Samsung s'attend à ce que le Galaxy Z Flip 3 se vende mieux que le Z Fold 3

Pour parvenir à ses objectifs de vente, Samsung mise tout sur ses futurs smartphones pliables : le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Le géant du smartphone espère vendre 2,5 millions à 3 millions de Z Fold 3 dans le courant du second semestre. Attendu dans le courant de l'été, le Galaxy Z Fold 3 apportera plusieurs améliorations de taille par rapport à son prédécesseur, comme la compatibilité avec le stylet S-Pen des Note, une caméra pour les selfies cachée sous l'écran, un écran principal légèrement plus grand (7,7 pouces déplié) et un format plus compact. Orienté haut de gamme, le smartphone pliable vise surtout les amateurs de technologie.

Pour toucher un public plus large, et notamment les femmes, Samsung compte sur le Galaxy Z Flip 3, une nouvelle génération de smartphones à clapet. La marque espère en vendre entre 3,5 millions à 4 millions d'unités cette année. Le groupe s'attend donc à ce que le Z Flip 3, plus abordable, soit plus populaire que le Z Fold 3.

Interrogé par The Elec, un responsable Samsung précise qu'il ne s'agit que de projections. “Samsung Electronics a fixé les expéditions de téléphones pliables à plus de 6 millions d'unités dans le plan d'affaires, mais l'objectif réaliste est de 3 millions d'unités” tempère le cadre. Quoi qu'il en soit, Samsung devrait vendre de plus en plus de téléphones pliables d'année en année.

Source : The Elec