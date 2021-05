Galaxy Z Flip 3 : cette vidéo dévoile le design du smartphone à clapet

Le Galaxy Z Flip 3 continue de se dévoiler. Quelques jours après la fuite des photos de présentation officielles, une vidéo mise au point par un designer lève le voile sur le design complet du smartphone pliable à clapet de Samsung. On y aperçoit notamment un écran secondaire plus grand que sur la première génération de Z Flip.

Il y a quelques jours, des images officielles montrant le Galaxy Z Flip 3 sont apparues sur la toile. Sur base de ces clichés, Jermaine Smit, graphiste néerlandaise, a créé une vidéo 3D montrant dans les détails le design du smartphone pliable.

Sans grande surprise, le Z Flip 3 reprend le design inauguré avec le premier Galaxy Z Flip. Le terminal est construit autour d'un écran flexible de 6,7 pouces qui se plie à l'horizontale vers l'intérieur. Les tranches du smartphone à clapet sont visiblement plates. Un petit trou dans la dalle renferme le capteur photo pour les selfies. Selon LetsGoDigital, qui relaie les rendus de Jermaine Smit, Samsung utiliserait un capteur photo frontal de 10 mégapixels, comme sur le premier Galaxy Z Flip.

Sur le même sujet : Galaxy Z Flip 3 – compatibilité avec le stylet, chargeur de 15 Watts, le nouveau smartphone pliable de Samsung fait parler de lui

L'écran secondaire du Galaxy Z Flip 3 se dévoile

Le Galaxy Z Flip apparait comme une évolution timide du smartphone à clapet lancé l'an dernier. Néanmoins, cette seconde génération se distinguera grâce à un écran secondaire plus imposant. D'après les fuites, Samsung intègre un écran contextuel, destiné à afficher les notifications, l'heure ou la météo, de 1,83 pouces. Cet écran se fond dans la surface arrière et sur le bloc photo dorsal, qui compte deux objectifs 12 mégapixels placés à la verticale.

Visiblement, Samsung opte pour un design bicolore qui rappelle un peu les premiers Pixel de Google. La face arrière est en effet scindée en deux parties. Aux dernières nouvelles, Samsung annoncera le Galaxy Z Flip 3 dans le courant de l'été, dans la foulée de la présentation du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy S21 Fan Edition. La conférence “Unpacked” devrait être organisée en août 2021. On vous en dit plus dès que possible sur le Z Flip 3. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : LetsGoDigital