Le Galaxy Z Fold 3 compatible S-Pen : bientôt la fin pour les Galaxy Note ?

Samsung aurait prévu de rendre le futur Galaxy Z Fold 3 compatible avec les stylets S-Pen, une fonctionnalité attendue avec le Galaxy Z Fold 2. L’intérêt serait d’améliorer encore la productivité sur les smartphones. Il serait le second smartphone de Samsung hors Galaxy Note à profiter de cette compatibilité après le Galaxy S21 Ultra.

Il y a une semaine, six mois après les États-Unis, Microsoft a lancé en France le Surface Duo, son premier smartphone pour la gamme Surface et son premier smartphone Android double écran. Même si cette première génération de Surface Duo souffre de plusieurs problèmes techniques, la firme de Redmond a atteint un objectif bien avant d’autres marques plus aguerries : proposer une plate-forme optimisée pour travailler en situation de mobilité. Le double écran. La gestion des applications. Les différentes positions de la charnière. La finesse du châssis. Tout cela participe grandement à améliorer la productivité sur smartphone.

Microsoft a ainsi réussi quelque chose sur lequel Samsung travaille depuis longtemps avec la gamme Galaxy Note. Pour rappel, cette gamme, née il y a bientôt 10 ans (2012 très exactement), a été développée par Samsung pour recréer une prise en main type « PDA » (si, vous savez, ces assistants personnels type Palm Pilot que tous les patrons et managers avaient dans leurs poches). En associant un grand écran (les plus grands écrans pour smartphone à l’époque) avec un stylet tactile, le fameux S-Pen, Samsung a créé un segment de marché en téléphonie dans lequel tous ses concurrents se sont ensuite engouffrés.

Jusqu’en 2020, Samsung laissait à la gamme Galaxy Note l’exclusivité de la compatibilité avec le S-Pen. Mais ce n’est plus le cas : en janvier dernier, Samsung rendait compatible le Galaxy S21 Ultra avec le stylet tactile. Selon de nombreux observateurs, il s’agit d’un signe avant-coureur : celui de la fin des Galaxy Note. Cette semaine, nous apprenons que Samsung devrait étendre encore cette compatibilité à un autre produit qui n’est pas un Galaxy Note : le Galaxy Z Fold 3, l’hypothétique successeur du Galaxy Fold 2, attendu dans les prochains mois (certains affirment même qu'il pourrait arriver en mai 2021).

Une protection en verre minéral pour supporter le S-Pen

Cette information, qui a longtemps été une supposition de la part des créateurs de concepts, provient de la publication coréenne ET News. Celle-ci explique que l’écran du Galaxy Z Fold 3 sera recouvert d’un verre ultra fin (Ultra Thin Glass) créé par Samsung Display. Ce verre est non seulement flexible, pour accompagner le pliage du smartphone, mais il protège également contre les rayures dues à l’utilisation du stylet. L’intégration de ce verre est donc un indice crédible vers la compatibilité du Fold 3 avec le S-Pen.

La compatibilité avec le stylet S-Pen n’est pas totalement assurée. Même si l’écran devrait être protégé par un verre de protection flexible, la prise en charge du stylet dépend également d’autres facteurs. Le média coréen explique notamment que la couche de l’écran qui détecte le stylet est différente de celle qui détecte les doigts de l’utilisateur. Et, jusqu’à présent, ce détecteur de stylet n’a jamais été « plié ». Samsung doit donc créer un nouveau détecteur qui fonctionne sur l’ensemble de la dalle, en n’omettant pas la partie centrale.

Quel avenir pour la série Galaxy Note ?

En apportant la compatibilité du S-Pen au prochain Fold, Samsung jette plus encore le doute sur l’avenir commercial de la gamme Note. En effet, avec les Galaxy S Ultra d’un côté et les Galaxy Fold de l’autre, tous les besoins en termes de productivité sur smartphone sont comblés. Il n’y a donc plus « besoin » des Galaxy Note, a priori. Du moins à longs termes.

En effet, à courts termes, la gamme devrait subsister. Nous pensons qu’un Galaxy Note 21 sortira tout de même en 2021. Pourquoi ? D’abord parce que le Galaxy S21 Ultra n’a pas d’emplacement dédié à un stylet. Ce qui est dommage en terme de praticité. Ensuite, parce que certains clients ne sont pas encore prêts à dépenser 2000 euros dans un smartphone pliable juste pour pouvoir utiliser un stylet tactile. D'autant que Samsung ne serait pas prêt à revoir à la baisse le prix du Galaxy Z Fold 3. Mais, à mesure où le prix des écrans flexibles diminuera, cet argument sera de moins en moins important.

Source : ET News