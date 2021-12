Galaxy Watch4 : la montre connectée de Samsung chute à 149,90 €

Envie de vous offrir la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 à prix réduit ? Un bon plan du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount permet de l'avoir sous la barre des 150 euros. Comment ? On vous explique la démarche à suivre.

Les bons plans de Noël chez le e-commerçant Cdiscount sont lancés. En cette fin de semaine, on peut faire une belle affaire sur la récent montre connectée Samsung Galaxy Watch4. Affichée à 219,90 euros, son prix tombe à 199,90 euros grâce au code promo 20SAMSUNG qui donne droit à une réduction immédiate de 20 euros. Ensuite, on peut également profiter d'une offre de remboursement de 50 euros de la part de Samsung.

Afin d'en bénéficier, vous devez constituer votre dossier en suivant les instructions présente dans le formulaire de l'offre. Une fois les calculs faits, son prix de revient final, après remboursement tombe donc bel et bien à 149,90 euros. Les coloris or et noir en boitier 40 mm font l'objet de ce bon plan. Un excellent prix sur cette montre connectée qui a plus d'une corde à son arc. Voyons-vois à présent dans le détail les caractéristiques techniques et fonctionnalités qu'elle offre.

La Samsung Galaxy Watch4 dispose d'un écran Super AMOLED de 1,19 pouce en définition 396 x 396 pixels. Grâce à sa mémoire RAM de 1,5 Go et ses 16 Go d'espace de stockage, elle offre une belle marge pour un fonctionnement en toute performance et sans accroc. Enfin, elle tourne sous le système Wear OS et dispose d'une batterie de 361 mAh qui lui permet d'assurer une autonomie de 3 jours. Pour en savoir plus sur cette montre connectée, nous vous invitons à lire notre test de la Samsung Galaxy Watch4.

