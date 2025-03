Galaxy Watch Ultra : la montre connectée Samsung voit son prix fortement diminuer

Très bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent acheter la Galaxy Watch Ultra ! Grâce à un cumul de réductions, la montre connectée signée Samsung peut obtenue sous les 390 euros sur le site Boulanger.

À l'occasion du week-end de la mi-mars 2025, Boulanger a décidé de brader la Galaxy Watch Ultra. Affichée en temps normal à 649,99 euros, la montre connectée de la marque Samsung passe à 489,99 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 60 euros et d'une autre remise de 100 euros pour les clients actuels ou nouveaux membres du Club (l'adhésion au Club est gratuite).

Mais ce n'est pas tout ! Pour l'achat de la Watch Ultra, il est possible de profiter d'une offre de remboursement de 100 euros depuis le site officiel Samsung, dont les conditions sont à consulter ici. En prenant en compte cette ODR, l'objet connecté revient alors à 389,99 euros.

La Samsung Galaxy Watch Ultra est en forte promotion avant le printemps

Dévoilée par Samsung au cours de l'été 2024, la Galaxy Watch Ultra est considérée comme la rivale de l'Apple Watch Ultra. La montre connectée est équipée d'un écran Super AMOLED de 1,5 pouce avec une définition de 480 x 480 pixels et une densité à 327 ppi. L'appareil possède également un processeur Exynos W1000, une mémoire vive de 2 Go de RAM, un espace de stockage de 32 Go, le système d'exploitation Android Wear 5.0 avec une une surcouche One UI Watch 6.0, une batterie de 590 mAh, le Bluetooth 5.3, ainsi que le Wi-Fi 2.4 & 5 GHz.

Les futurs propriétaires de la Watch Ultra profiteront d'une étanchéité jusqu'à 50 mètres grâce à la norme IP6X, d'une connectivité 4G-LTE, de plusieurs capteurs, du NFC, du GPS et d'une compatibilité avec Android 11 (ou version supérieure). Quant aux fonctionnalités, la montre connectée dispose, entre autres, du nombre de pas, des calories brûlées, du Vo2 max, de la mesure de la fréquence cardiaque en continu, de la détection de l'apnée du sommeil, du suivi du stress, des SMS, des notifications réseaux sociaux, des appels, des e-mails, de l'historique des messages, de la télécommande pour appareil photo, du calendrier, des services Samsung Pay et Google Pay, des contrôles gestuels, ou du score d'énergie par Galaxy AI.