Galaxy Watch 7 (44 mm) : le prix de la montre Samsung est en chute libre grâce à cette offre Boulanger

La Galaxy Watch 7 fait l'objet d'une grosse baisse de prix chez Boulanger. Proposée dans son modèle 44 mm, la montre connectée Samsung bénéficie d'une réduction globale de 180 euros par rapport à son tarif conseillé.

Jusqu'au lundi 11 août 2025, Boulanger effectue sa braderie parmi une sélection de produits high-tech, dont la Galaxy Watch 7. Disponible dans un coloris gris et son format 44 mm, la montre connectée Samsung est 199 euros au lieu de 349,99 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 150 euros de la part du site e-commerce français.

En plus de la réduction, les membres du Club Boulanger peuvent obtenir une réduction supplémentaire de 30 euros. Au total, la Samsung Galaxy Watch 7 revient donc à 169 euros seulement. Si vous n'êtes pas membre du programme de l'enseigne, sachez que l'adhésion coûte 10 euros la première année.

Boulanger baisse fortement le prix de la Samsung Galaxy Watch 7 (44 mm)

Officialisée par Samsung en juillet 2024, la Galaxy Watch 7 liée à l'offre Boulanger possède un écran Super AMOLED de 1,5 pouce avec une définition de 480 x 480 pixels, une densité de près de 327 ppp et une luminosité de 2000 nits.

Fonctionnant sous le système Android Wear avec une surcouche One UI Watch, la montre connectée est aussi dotée d'un processeur Exynos W1000, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM et d'un espace de stockage de 32 Go. On trouve également une résistance IP6X jusqu'à 50 mètres, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le Wi-Fi, le NFC, le GPS et une batterie de 425 mAh avec charge rapide.

Les futurs acquéreurs de la Samsung Galaxy Watch 7 auront l'occasion de profiter de fonctionnalités comme le nombre de pas, les calories brûlées, le Vo2 max, la mesure de la fréquence cardiaque en continu, le SpO2, la détection de l'apnée du sommeil, le suivi du stress et la détection de plus de 90 suivis d'exercices.

Les SMS, les notifications des réseaux sociaux, les appels, les e-mails et l'historique des messages sont aussi de la partie. Pour plus d'informations et de détails, découvrez ou redécouvrez notre article dédié au test de la Samsung Galaxy Watch 7.