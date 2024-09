Galaxy Watch 7 : Boulanger propose une jolie réduction sur la montre Samsung

La Galaxy Watch 7 fait l'objet d'une belle affaire chez Boulanger. Le site e-commerce français propose en effet une jolie rédaction sur l'achat de la montre Samsung. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

L'une des dernières montres connectées Samsung est en promotion sur le site Boulanger. Actuellement, la Galaxy Watch 7 disponible en deux coloris au choix et dans son modèle 40 mm est à 219 euros au lieu de 319 euros. Les 100 euros de remise sont obtenus grâce à l'adhésion au programme Le Club du site marchand et via le coupon 50W7L qui est à saisir durant l'étape du panier.

Similaire au design de la Watch 6, la Watch 7 de la gamme Galaxy a été dévoilée en juillet 2024. La montre connectée Samsung dispose d'un écran Super AMOLED de 1,3 pouce avec une définition de 432 x 432 pixels et une résolution à 330 ppi. Fonctionnant sous le système Android Wear avec une surcouche One UI Watch, l'objet connecté embarque également un processeur Exynos W1000, une mémoire vive de 2 Go de RAM, une batterie de 300 mAh, un espace de stockage de 32 Go, une résistance IP6X jusqu'à 50 mètres, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le Wi-Fi, le NFC et le GPS.

Quant aux fonctionnalités, le nombre de pas, les calories brûlées, le Vo2 max, la mesure de la fréquence cardiaque en continu, le SpO2, la détection de l'apnée du sommeil, le suivi du stress, la détection de plus de 90 suivis d'exercices, les SMS, les notifications des réseaux sociaux, les appels, les e-mails et l'historique des messages sont essentiellement de la partie. Plus d'informations sur notre article dédié au test de la Samsung Galaxy Watch 7.