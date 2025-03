Galaxy Watch 6 Classic : la montre Samsung revient à 119 € grâce à cette vente flash Amazon

La Galaxy Watch 6 Classic devient moins chère lors d'une vente flash Amazon ! Grâce à un cumul d'offres promotionnelles, la montre connectée de la marque Samsung peut être obtenue sous les 120 euros, ou plus précisément à 119 euros.

Pour les dernières heures des Ventes Flash de Printemps sur Amazon, le célèbre site e-commerce vous invite à profiter d'une belle offre sur l'achat d'une montre connectée Samsung. Proposée en deux coloris et dans sa version Bluetooth, la Galaxy Watch 6 Classic est à 219 euros au lieu de 319 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 100 euros.

Pour information, l'offre promotionnelle concerne le modèle 43 mm de l'objet connecté. De plus, le produit est éligible à une offre de remboursement de 100 euros dont les conditions sont à consulter ici. En prenant en compte cette ODR, l'article revient alors à 119 euros seulement.

Dévoilée par Samsung au cours de l'été 2023, la Galaxy Watch 6 Classic liée à la vente flash Amazon possède un écran Super AMOLED de 1,31 pouce avec une définition de 432 x 432 pixels et une densité de 330 ppi. On trouve aussi le processeur Exynos W930, une mémoire vive de 2 Go de RAM, un espace de stockage de 16 Go, le système d'exploitation Android Wear avec une surcouche One UI Watch, ainsi qu'une batterie de 300 mAh avec la charge rapide.

Compatible avec les appareils Android 10.0 (ou modèle supérieur), l'objet connecté dispose du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 2.4 & 5 GHz, du NFC et de l'indice d'étanchéité IP68. Concernant les diverses fonctionnalités, le nombre de pas, les calories brûlées, le Vo2 max, la mesure de la fréquence cardiaque en continu, le SpO2, les SMS, les notifications réseaux sociaux, les appels ou bien encore les e-mails sont de la partie. Pour terminer, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 6 Classic mesure 42.5 x 42.5 x 10.9 mm.