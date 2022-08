Galaxy Watch 5 et 5 Pro : on sait tout des nouvelles montres connectées de Samsung

Samsung se prépare à lancer deux nouvelles montres connectées le 10 août prochain, les Galaxy Watch 5 et 5 Pro. A quelques jours de leur lancement officiel, un rapport a dévoilé l’intégralité des informations à leur sujet.

Juste après avoir dévoilé la fiche technique et le prix des prochains Galaxy Buds 2 Pro, WinFuture a également levé le voile sur tout ce qu’il faut savoir des Galaxy Watch 5 et 5 Pro, les nouvelles montres connectées que Samsung lancera lors d’une conférence prévue le 10 août prochain. Elles seront accompagnés des prochain smartphones pliables du géant coréen, les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4.

Cette année, ce sont bien trois versions qui seront disponibles. On retrouvera deux Galaxy Watch 5 en 40 mm et 44 mm, et une Galaxy Watch 5 Pro en 45 mm, qui remplace la Galaxy Watch 4 Classic de l’année dernière. Celles-ci ont déjà fait l’objet de nombreuses fuites, qui dévoilaient notamment leur design, mais on sait désormais tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle génération.

Quelles caractéristiques techniques pour les Galaxy Watch 5 et 5 Pro ?

D’après le journaliste et leaker Roland Quandt, la Galaxy Watch 5 en 40 mm devrait utiliser un écran rond AMOLED de 1,19 pouce avec une définition de 396 x 396 pixels. Les Galaxy Watch 5 44 mm et 5 Pro 45 mm utiliseront eux un écran AMOLED plus grand de 1,36 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels. Il est dommage de voir Samsung utiliser le même écran sur deux montres qui n’ont pas la même taille, puisque l’écran du modèle Pro aura des bordures beaucoup plus grosses. Néanmoins, toutes seront protégés par du verre Saphir.

On s'attend à ce que la Watch 5 conserve la même puce Exynos W920 que l'année dernière, ainsi qu'une capacité de stockage allant jusqu'à 16 Go. De plus, on apprend que les deux modèles de Galaxy Watch 5 ont une épaisseur de 9,8 mm, soit la même que la Galaxy Watch 4, tandis que celle de la Galaxy Watch 5 Pro atteindra 10,5 mm. Cette dernière aura également l’avantage de proposer un cadre en titane bien plus résistant. On pourra également compter sur la présence d'une puce NFC, d'un GPS intégré ainsi que d'une eSIM sur les variantes LTE.

Samsung veut battre des records d’autonomie avec ses Galaxy Watch 5

L'article indique que le modèle 40 mm de la Galaxy Watch 5 aura une batterie de 284 mAh, tandis que la version 44 mm aura une batterie de 410 mAh. Elles sont censées avoir une autonomie allant jusqu'à 50 heures (40 heures sur la Galaxy Watch 4).

De son côté, la version Pro sera dotée d'une batterie beaucoup plus importante de 590 mAh. C’est donc plus que les 572 mAh qu’indiquaient un rapport précédent. Grâce à cette batterie beaucoup plus grosse, Samsung portera l’autonomie de sa montre à 80 heures sur une seule charge, ce qui corrobore les 3 jours d’autonomie annoncés par le leaker Ice Universe, un record pour une montre sous Wear OS.

Les deux montres connectées bénéficieront d’un nouveau chargeur de 10 W, soit deux fois plus que le modèle précédent. Le chargeur sera ainsi capable de remplir votre batterie à 45% en seulement 30 minutes.

Les Galaxy Watch 5 utiliseront un nouveau capteur de température

Les rendus montrent également ce qui ressemble à un nouveau capteur à l'arrière des modèles Galaxy Watch, qui, selon WinFuture, a été ajouté pour enregistrer la température de votre corps. Cela fait désormais plusieurs mois que de nombreux rapports indiquent que Samsung aurait enfin équipé sa montre d’un thermomètre, ce qui aidera les propriétaires de montre à détecter rapidement des maladies comme la fièvre.

Enfin, au niveau des tarifs, Roland Quandt confirme tous les prix qui ont été dévoilés hier par le leaker OnLeaks. On retrouvera alors la Galaxy Watch 5 à un prix de base de 299 euros dans sa version Bluetooth en 40 mm, et 349 euros avec la 4G. La Galaxy Watch 5 en 44 mm sera disponible à 329 euros ou 379 euros suivant la version choisie, et la Galaxy Watch 5 Pro culminera à 469 euros en Bluetooth et 499 euros en 4G. Les montres seront normalement livrées avec Wear OS 3.5 et une surcouche Samsung One UI Watch 4.5, mais cela n'a pas été confirmé dans cette fuite.

Source : WinFuture