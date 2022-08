Galaxy Buds 2 Pro : prix, fiche technique, design, on sait tout juste avant le lancement officiel

Les Galaxy Buds 2 Pro font déjà l’objet de nombreuses fuites depuis plusieurs mois, mais un nouveau rapport est venu dévoiler l’intégralité des informations concernant les prochains écouteurs sans fil haut de gamme de Samsung.

Comme à son habitude, le journaliste de WinFuture Roland Quandt a dévoilé tout ce qu’il fallait savoir sur un des produits phares de la prochaine conférence de Samsung qui se tiendra le 10 août prochain. À l’occasion de cet événement, Samsung lèvera officiellement le voile sur sa nouvelle génération de smartphones pliables, les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. Ils seront accompagnés par deux montres connectées, les Galaxy Watch 5 et 5 Pro, mais aussi par des écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 Pro.

C’est justement la fiche technique et les images officielles de ces derniers que vient de dévoiler Roland Quandt. Les Galaxy Buds 2 Pro apparaissent dans leur coloris Gris Zenith et ils semblent assez similaires aux Buds Pro originaux, bien qu’ils arborent une finition presque mate. Comme l’indiquaient les rapports précédents, les Galaxy Buds 2 Pro seront bien proposés à 229 euros, à partir du 26 août prochain. Trois coloris seront disponibles : Zenith Grey, Zenith White et Bora Purple.

Quelle fiche technique pour les Galaxy Buds 2 Pro ?

Les Galaxy Buds 2 Pro devraient être équipés de haut-parleurs de 10 mm, et de plusieurs microphones sur chaque oreillette pour une prise de voix et une annulation du bruit optimales. Samsung devrait proposer la technologie “Intelligent Active Noise Cancellation” sur les Buds2 Pro, qui devrait bloquer encore plus les bruits extérieurs que les anciens modèles de Galaxy Buds. Le Galaxy Buds2 Pro offrirait également un son à 360 degrés pour une expérience plus immersive dans les applications prises en charge et une prise de voix HD pour des appels plus clairs.

Roland Quandt dévoile également que les Galaxy Buds2 Pro offriront une connectivité Bluetooth 5.3 et prendront en charge le codec Bluetooth LC3. Apparemment, les écouteurs ne seront pas capables d'utiliser les codecs Qualcomm aptX, pour lesquels Samsung aurait dû payer des droits de licence.

Côté autonomie, les Galaxy Buds2 Pro offriront jusqu'à 8 heures d'autonomie sur une seule charge, et 29 heures avant que son étui de transport soit à plat. En ce qui concerne la durabilité, les écouteurs seront dotés d'une certification IPX7 similaire à celle du modèle précédent.

Source : WinFuture