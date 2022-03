Galaxy Watch 5 : Samsung pourrait y intégrer un thermomètre, une première

D'après nos confrères du site coréen ETNews, Samsung cherche actuellement à intégrer un toute nouvelle fonctionnalité dédiée à la surveillance des constantes vitales de l'utilisateur. En effet, le constructeur pourrait ajouter un thermomètre à sa prochaine montre connectée.

Comme vous le savez peut-être, Samsung a profité d'une nouvelle conférence Galaxy Unpacked en août 2021 pour révéler ses nouveaux smartphones pliables, à savoir le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, mais pas seulement. En effet, la firme de Séoul a également levé le voile sur les Galaxy Watch 4, ses toutes nouvelles montres connectées.

Leur principale particularité ? Elles sont les premières à embarquer Android Wear, un tout nouveau système d'exploitation basé sur Wear OS et conçu en collaboration avec Google. Avec l'adoption de ce nouvel OS, Samsung veut offrir aux utilisateurs un large choix d'applications et l'accès à l'écosystème Google. Seule ombre au tableau, il faut impérativement posséder un smartphone Android pour gérer la montre.

Pour l'instant, les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic sont les seules montres connectées du constructeur à profiter d'Android Wear. Néanmoins, les futures Galaxy Watch 5 devraient bientôt grossir les rangs. Leur existence n'a pas été encore officialisée par l'entreprise sud-coréenne, mais les rumeurs à leur sujet commencent à inonder la toile.

Samsung veut intégrer un thermomètre sur la Galaxy Watch 5

Et justement, nos confrères du site sud-coréen ETNews, généralement bien informés sur les produits de la marque, viennent de publier de premières informations sur la Galaxy Watch 5. D'après leur source, Samsung cherche à intégrer une fonction thermomètre sur ses prochaines montres connectées :

“Les utilisateurs de Galaxy Watch pourront utiliser le thermomètre pour détecter des symptômes de la Covid-19. La température corporelle est considérée comme un indicateur de santé important. Plusieurs causes de fièvre, comme les maladies infectieuses ou les rhumes, peuvent être gérées, tout comme les cycle d'ovulation pour les femmes”, explique ETNews.

Notez que Samsung ne sera pas le premier à vouloir intégrer un thermomètre sur une montre connectée. Huawei a expérimenté la chose sur les Huawei Watch 3 et Watch GT 3, avec des capteurs de température cutanée. Seulement, la fiabilité des mesures laissent à désirer, étant donné que l'accessoire se contente d'enregistrer la température de la peau seulement et non celle du corps. Du côté d'Apple, les dernières rumeurs affirment qu'il n'y aura pas de capteur de température sur l'Apple Watch Series 8.

Source : ETNews