Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra : fiche technique, images officielles, les tablettes se dévoilent avant le lancement

Samsung s’apprête à lancer une nouvelle génération de tablettes, et celles-ci ont déjà été pratiquement entièrement dévoilées avant leur présentation officielle. Découvrez tout ce que l’on sait d’elles ci-dessous.

Nos confrères de WinFuture ont dévoilé de nouvelles images officielles des trois prochaines tablettes de Samsung, les Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra, ainsi que toutes leurs caractéristiques techniques. Elles coïncident avec les fiches techniques qui avaient fuité précédemment, ainsi qu’avec les photos volées des tablettes d’il y a quelques jours.

Tout comme les Galaxy S22 en dehors de l’Europe, les trois tablettes seront propulsées par le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Elles tourneront sous Android 12, basé sur la nouvelle surcouche One UI 4.1. On retrouvera également un stylet Samsung S Pen avec tous les modèles, compatible avec des fonctionnalités telles que la reconnaissance de l’écriture manuscrite ou encore les Air Gesture. Les tablettes seront également dotées de la fonctionnalité DeX sans fil, d’un mode webcam. Les écrans seront protégés par du Gorilla Glass 5, contrairement aux Galaxy S22 qui opteront pour du Gorilla Glass Victus.

Quelles différences entre les Galaxy S8, S8+ et S8 Ultra ?

Comme chaque année, les tablettes adopteront des tailles différentes. La Galaxy Tab S8 classique sera équipée d’un écran LCD LTPS WQXGA (2560 x 1600 pixels) 120 Hz de 11 pouces. De son côté, la Galaxy Tab S8+ proposera un écran AMOLED WQXGA+ (2800 x 17752 pixels) 120 Hz de 12,7 pouces. Enfin, la Galaxy Tab S8 Ultra, la tablette Android géante, offrira un énorme écran AMOLED WQXGA+ (2960 x 1848 pixels) 120 Hz de 14,6 pouces. Chaque modèle proposera des bordures encore plus fines que le modèle précédent.

Les tablettes seront respectivement alimentées par des batteries de 8 000 mAh, 10 090 mAh et 11 200 mAh sur le modèle le plus grand. La puissance maximale de la recharge rapide n’est pas mentionnée, mais les tablettes pourraient être compatibles 45 W comme le Galaxy S22 Ultra.

Côté photo, les tablettes miseront toutes sur deux capteurs à l’arrière, dont un principal de 13 MP ouvrant à f/2.0 et un ultra grand-angle de 6 MP ouvrant à f/2.2. La partie selfie sera gérée par un capteur de 12 MP sur les Galaxy Tab S8 et S8+. De son côté, la Galaxy Tab S8 Ultra offrira 2 capteurs différents de 12 MP chacun, qui seront logés dans une encoche, une première sur une tablette.

Enfin, on peut noter la présence du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2 sur tous les modèles, d’un port USB-C 3.2 Gen 1 et de 4 haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos. Côté poids, comptez 507 grammes pour le modèle de base, 567 grammes pour la Tab S8+ et 728 grammes pour la Tab S8 Ultra.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand seront dévoilées les trois tablettes, mais celles-ci devraient arriver peu de temps après le lancement des Galaxy S22 le 8 février prochain. Les Galaxy Tab S8 et S8+ seront proposées avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage, tandis que la Tab S8 Ultra arrivera avec 8 Go ou 16 Go de RAM et 128 Go ou 512 Go de stockage.