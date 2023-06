Les Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic se dévoilent en image avant la présentation officielle

Samsung se prépare à dévoiler une nouvelle série de montres connectées, les Galaxy Watch 6. Avant leur lancement, on sait déjà à quoi elles vont ressembler, grâce à une ribambelle d’images officielles.

À la fin du mois de juillet, Samsung va lever le voile sur deux nouveaux appareils pliables, les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, mais également sur de nouvelles tablettes, les Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra. Cependant, le géant coréen prévoit également de lancer une toute nouvelle série de montres les Galaxy Watch 6.

Celles-ci succèderont directement aux Galaxy Watch 5 actuelles, mais reprendront plutôt la même stratégie que les Galaxy Watch 4 précédentes. En effet, plutôt qu’une Galaxy Watch 6 et une Galaxy Watch 6 Pro, Samsung va remplacer ce dernier modèle par une version « Classic ». Cette génération marque donc le retour du cadran rotatif, comme sur la Galaxy Watch 4 Classic.

La Galaxy Watch 6 Classic mise sur son légendaire cadran rotatif

D’après les images partagées par le leaker Roland Quandt, mais également par Evan Blass, la Galaxy Watch 6 Classic va beaucoup ressembler à la Galaxy Watch 4 Classic. On retrouvera deux tailles différentes : 43 mm et 47 mm. Il s’agira alors de la plus grande Galaxy Watch jamais commercialisée par Samsung.

Le cadran rotatif semble légèrement plus fin que la génération précédente, ce qui permettra probablement à Samsung d’utiliser des écrans plus grands. La taille plus importante conduira aussi à l’utilisation d’une batterie avec une plus grande capacité, mais nous ne connaissons pour l’instant pas les détails de la fiche technique.

Ce qui est sûr, c’est que la Galaxy Watch 6 Classic sera commercialisée en deux coloris : noir et argent. Les bracelets ont l’air très similaires à ceux de la génération précédente, donc aucun changement n’est attendu de ce côté-là.

La Galaxy Watch 6 profite d’un écran plus grand

Du côté de la Galaxy Watch 6, Samsung prépare également deux tailles différentes : 40 mm et 44 mm. Cependant, la montre a droit à plus de coloris différents que la version Classic. Au total, 3 coloris ont été dévoilés : noir, crème et gris.

La grande nouveauté de cette génération est probablement le rétrécissement des bordures noires tout autour de la dalle, ce qui permettra à Samsung d’utiliser des écrans plus grands. On ne connait pas exactement la taille de ces nouveaux panneaux, mais nous vous tiendrons évidemment au courant dès que nous en saurons davantage.

La bonne nouvelle, c’est que ces écrans seront vraisemblablement protégés par du verre saphir, ce qui les rendra très résistantes aux chocs et aux rayures. WinFutre annonce également une résistance à l’eau 5 ATM, ce qui signifie que vous pouvez plonger jusqu’à 50 mètres de profondeur pendant une durée de 10 minutes.

Les Galaxy Watch 6 vont profiter d’un nouveau processeur Exynos

Alors que Samsung a été plutôt prudent ces dernières années en ce qui concerne la puce utilisée dans ses smartwatches, les Galaxy Watch 6 et 6 Classic devraient utiliser un tout nouveau processeur. Il s’agirait d’un SoC Exynos W930, qui viendrait remplacer l’Exynos W920 utilisé sur les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5.

Différents rapports annonçaient une hausse de performances de l’ordre de 10 % seulement, donc il pourrait simplement s’agir d’une puce avec des fréquences plus élevées ou une gravure plus fine. Les Galaxy Watch 6 devraient donc se montrer moins rapides que la prochaine Pixel Watch 2, attendue à l’automne, qui devrait utiliser une puce Snapdragon W5+ de Qualcomm.

Évidemment, les Galaxy Watch 6 seront compatibles Wi-Fi et Bluetooth 5.3, et un modèle LTE sera disponible en option. Il reste maintenant à connaitre la fiche technique précise des montres, et surtout leurs prix. Samsung avait augmenté les tarifs des Galaxy S23 en début d’année, et il n’est pas impossible que les montres soient aussi victimes des hausses.