Galaxy Tab S9 : le prix de la tablette Samsung avec un Book Cover Keyboard Slim est en chute libre

La Galaxy Tab S9 fait l'objet d'un bon plan intéressant durant les soldes d'été 2025. Accompagnée d'un Book Cover Keyboard Slim, la tablette Samsung s'affiche à moins de 440 euros sur le site Boulanger grâce à une double réduction.

Pour les dernières heures des soldes d'été 2025, Boulanger a pris la décision de baisser drastiquement le prix d'un pack comprenant la Galaxy Tab S9. Affiché en temps normal à 799,99 euros, le pack incluant la tablette Samsung, un stylet S-Pen et un Book Cover Keyboard Slim voit son tarif diminuer à 439,99 euros.

Les 360 euros de réduction se font par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 320 euros de la part du site marchand français et d'une remise supplémentaire de 40 euros lorsque le produit est ajouté au panier.

Dévoilée par Samsung il y a deux ans, la Galaxy Tab S9 associée à l'offre Boulanger est équipée d'un écran tactile Dynamic AMOLED de 11 pouces avec une définition de 2560 x 1600 px et un taux de rafraichissement de 120 Hz.

La tablette de la marque coréenne est également dotée d'un processeur Snapdragon 8 Gen 2, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To grâce à une carte microSD non fournie), du système d'exploitation Android 13 avec une surcouche One UI et d'une batterie de 8400 mAh.

À propos de la photo/vidéo, on peut trouver une caméra arrière de 13 MP et une caméra frontale de 12 MP. Pour terminer, le Wi-fi 6E, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, quatre haut-parleurs intégrés Dolby Atmos, un port USB-C 3.2 Gen 1, un lecteur d'empreintes digitales et la reconnaissance faciale sont de la partie.