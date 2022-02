Galaxy Tab S8 : Samsung annonce l’arrivée de la mise à jour Android 12L

Les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra passeront à Android 12L dès que possible. Samsung s'est engagé à déployer la mise à jour intermédiaire, destinée aux tablettes et aux smartphones pliables, sur ses ardoises tactiles.

Ce mercredi 9 février 2022, Samsung a levé le voile sur les Galaxy Tab S8, une nouvelle génération de tablettes Android haut de gamme. En miroir des Galaxy S22 annoncés lors de la même conférence, la gamme des Tab S8 est scindée en trois modèles : une édition standard, une version Plus et un modèle haut de gamme baptisé Ultra.

Côté logiciel, les trois tablettes tournent sous Android 12 avec la dernière surcouche de Samsung, One UI 4.1. Pendant l'annonce, Samsung a longuement teasé les nouveautés logicielles de sa gamme d'ardoises tactiles. Peu après l'événement, le géant sud-coréen s'est également engagé à déployer Android 12L sur ses tablettes en commençant par les Tab S8, rapportent nos confrères de 9to5Google.

Samsung confirme le déploiement d'Android 12L sur les Tab S8

Interrogé par le média, un porte-parole de Samsung a confirmé l'arrivée de la prochaine mise à jour Android 12L sur ses tablettes. Malheureusement, le responsable ignore encore quand l'interface sera proposée sur les Tab S8, et les précédentes tablettes estampillées Samsung.

“Nous sommes en conversation constante avec nos collaborateurs chez Google et Android, et nous nous engageons à introduire Android 12L sur nos tablettes à l'avenir. Actuellement, nous n'avons pas de calendrier fixe sur le moment où Android 12L sera disponible sur ces appareils”, explique le porte-parole en marge de la conférence Samsung Unpacked.

Pour mémoire, Android 12L est une mise à jour intermédiaire du système d'exploitation destinée aux terminaux avec de grands écrans, comme les téléphones pliables notamment, ou les tablettes. Actuellement disponible en beta, la mise à jour devrait débarquer en version finale et stable dans le courant du premier trimestre 2022, soit avant la fin du mois de mars. Il se murmure que le Pixel Fold, le premier téléphone pliable de Google, serait le premier smartphone à profiter de la mise à jour.

La mise à jour ne sera pas uniquement proposée sur les tablettes de Samsung. L'interface développée par Google est également destinée aux smartphones pliables qui se convertissent en de petites tablettes, comme le Galaxy Z Fold 3. Samsung a déjà confirmé l'arrivée de l'interface sur son pliable.

Source : 9to5Google