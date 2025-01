Galaxy Tab S10 Series : Samsung casse le prix de ses tablettes et vous offre les Galaxy Buds 3 !

Les soldes sont en cours sur le site officiel de Samsung. Pendant ses offres d’hiver, le géant coréen affiche de belles promotions sur ses tablettes. Les Galaxy Tab S10+ et Tab S10 Ultra profitent ainsi de prix réduits et des Galaxy Buds 3 offerts. Profitez-en pour vous équiper à prix réduit !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Sortis en septembre dernier, les Galaxy Tab S10+ et Galaxy Tab S10 Ultra ont rejoint la grande famille des tablettes haut de gamme de Samsung. Performances accrues, efficacité énergétique améliorée, et intégration de nouvelles fonctionnalités boostées par l’intelligence artificielle, elles font actuellement partie des meilleures tablettes Android du marché.

Pour les offres d’hiver, Samsung a mis en place des promotions irrésistibles. Vous souhaitez acheter une tablette performante dotée des dernières technologies ? C’est le bon moment ! Du 14 au 20 janvier seulement, les Samsung Galaxy Tab S10+ et Galaxy Tab S10 Ultra bénéficient d’une réduction immédiate de 50 €, ce qui vous permet d’avoir l’une de ces tablettes à partir de 949 € seulement. Mais ça n’est pas tout ! Vous avez en plus 100 € de bonus reprise et ce, quelque soit l’état de votre appareil. Et enfin, vous recevez gratuitement les Galaxy Buds 3 d’une valeur de 180 €!

Galaxy Tab S10+ et Galaxy Tab S10 Ultra : pour les soldes, cumulez les réductions immédiates avec le bonus reprise et les Galaxy Buds 3 offerts !

Sortis en automne dernier, les Galaxy Tab S10+ et Galaxy Tab S10 Ultra sont les derniers arrivés des tablettes haut de gamme de Samsung. Ces monstres de puissance embarquent des caractéristiques qui les propulsent parmi les meilleures tablettes Android actuellement en vente.

Sous le capot, ces tablettes sont équipées du puissant processeur MediaTek Dimensity 9300+, couplé à 12 ou 16 Go de RAM. Selon vos besoins, elles sont disponibles avec un espace de stockage qui varie entre 256 Go et 1 To.

Pour l’écran, les deux modèles sont dotés d’une dalle Dynamic AMOLED 2X avec une résolution WQXGA+ (2 960 x 1 848 pixels) et un traitement anti-reflets, garantissant une excellente lisibilité même en plein soleil. Vous pouvez donc utiliser votre tablette à l’extérieur sans aucune gêne. Avec une taille d’écran de 12,4 pouces, la Galaxy Tab S10+ est la plus petite des deux tablettes. De son côté, la Galaxy Tab S10 Ultra profite d’un large écran 14,6 pouces.

Côté photo, les tablettes haut de gamme de Samsung embarquent deux capteurs à l’arrière, à savoir un grand angle de 13 MP et un ultra grand angle de 8 MP. À l’avant, on retrouve un objectif grand angle de 12 MP sur le Galaxy Tab S10+ qui est accompagné d’un capteur selfie ultra grand angle 12 MP supplémentaire pour la S10 Ultra.

Enfin, avec des batteries de 10 090 mAh pour la S10+ et 11 200 mAh pour la S10 Ultra, ces tablettes assurent une endurance remarquable, idéale pour un usage intensif.

La version la moins chère, la Galaxy Tab S10+ avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, est normalement en vente à 999 €. Avec les 50 € de réduction immédiate, le prix chute à 949 €. Avec le bonus de 100 € qui s’applique pour la reprise de votre ancien appareil (smartphone, tablette, ordinateur, montre connectée, écouteurs sans fil) dans n’importe quel état, vous pouvez vous équiper pour seulement 849 €. Enfin, vous recevez Galaxy Buds 3 d’une valeur de 180 € gratuitement. Les excellents écouteurs de Samsung s’ajoutent automatiquement à votre panier.

Ne manquez pas cette opportunité pour vous équiper des meilleures tablettes Android du moment à un prix irrésistible !