Galaxy Tab S10 Series : plus de 300 € de réduction et le Keyboard Book Cover Slim offert !

Les Galaxy Tab S10+ et Tab S10 Ultra viennent enrichir le catalogue des tablettes haut de gamme de Samsung. Pour leur lancement, le géant coréen a mis en place des offres cumulables qui font considérablement chuter leur prix. C’est le bon moment pour vous équiper en faisant des économies !

Deux nouveaux modèles ont récemment rejoint la famille des tablettes Samsung. Les Galaxy Tab S10+ et Tab S10 Ultra apportent ainsi leur lot de nouveautés. Optimisése pour l’IA, elles sont plus performantes et moins énergivores que la précédente génération.

Pour fêter leur sortie, la firme coréenne a mis en place 10% de réduction immédiate (via l’app) et un bonus reprise qui peut aller jusqu’à 150 €. Cela vous fait une économie plus de 300 € et Samsung vous offre en plus le Keyboard Book Cover Slim d’une valeur de 179,90 € pour la Tab S10+ et 229,90 € pour la TAB S10 Ultra !

La remise de 10% s’effectue automatiquement dans votre panier lorsque vous passez par l’application et le bonus reprise d’ajoute à la valeur de votre ancien appareil. Vous pouvez rendre un smartphone, une tablette, un ordinateur, une montre connectée ou des écouteurs sans fil de n’importe quelle marque et ce, même s’il ne fonctionne plus.

L’une de ces tablettes haut de gamme vous fait de l’oeil ? C’est le moment idéal pour vous faire plaisir en profitant de cette excellente opportunité.

Voici un récapitulatif des offres :

100 € de bonus reprise pour l’achat d’une Tab S10+ et 150 € pour la Tab S10 Ultra

Un Keyboard Book Cover Slim offert

10% de remise au panier (via l’application Samsung Shop uniquement)

Les tablettes Galaxy Tab S10+ et Tab S10 Ultra passent à prix cassé pour leur lancement

Disponible depuis quelques jours seulement, les Galaxy Tab S10+ et Galaxy Tab S10 Ultra sont les dernières arrivées des tablettes haut de gamme. Vous pouvez les avoir à partir de 1149 € mais avec les offres de lancement, vous les aurez à un meilleur prix.

Côté performances, les deux tablettes sont très similaires puisqu’elles embarquent un processeur Mediatek Dimensity 9300+ couplé à 12 ou 16 Go de RAM et un espace de stockage entre 256 Go et 1 To. Elles sont toutes les deux dotées d’une dalle Dynamic AMOLED 2X avec une résolution WQXGA+ (2960 x 1848 pixels) et un traitement anti reflet. En revanche, la Galaxy Tab S10+ est plus petite avec un écran de 12,4 pouces contre 14,6 pouces pour la S10 Ultra.

La partie photo n’est pas en reste. Les deux modèles ont capteur grand angle de 13 MP et un ultra grand angle de 8 MP à l’arrière et un objectif 12 MP à l’avant. La S10 Ultra dispose en plus d’un capteur selfie ultra grand angle de 12 MP.

Enfin, ces tablettes profitent d’une grande autonomie grâce à leur batterie d’une capacité de 10 090 mAh pour la S10+ et de 11 200 mAh pour la S10 Ultra.