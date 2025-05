Galaxy S25 Edge : déjà près de 400 € de remise immédiate, avec les Galaxy Buds 3 offerts

Le Galaxy S25 Edge est déjà beaucoup moins cher alors qu'il est toujours en précommande. Et pour le lancement du smartphone le plus fin jamais conçu par Samsung, la marque vous offre également les écouteurs Galaxy Buds 3.

Le Galaxy S25 Edge est le smartphone surprise de Samsung cette année. Il est déjà disponible à l'achat après plusieurs semaines de spéculations. Et pour accompagner ce lancement, la marque propose une offre inédite avec une remise immédiate de près de 400 €, mais ce n'est pas tout.

Galaxy S25 Edge : Samsung propose déjà une série de réductions, avec les Buds 3 offerts

Sachez pour commencer que le Galaxy S25 Edge a un prix conseillé qui le positionne entre le Galaxy S25+ et le S25 Ultra. Il est normalement proposé à 1252 € pour la version 256 Go et à 1372 € pour celle avec 512 Go de stockage. Mais grâce à l'offre de lancement en cours, vous pouvez profiter d'une réduction de 385 €, avec plusieurs autres bonus. Le smartphone revient ainsi à 987 € au lieu de 1372 €, sans compter la reprise potentielle d'un ancien appareil avec remise immédiate au panier.

Voici le détail des offres :

: la version 512 Go est au même prix que celle de 256 Go, cela fait une première remise de 120 euros 150 € de remise immédiate avec le code promo MYEDGE + Galaxy Buds 3 offerts

5% de remise en payant avec Samsung Pay

5% de remise supplémentaire avec l'application Samsung Shop

avec l'application Samsung Shop Économisez jusqu'à 615 € pour la reprise d'un ancien smartphone

Galaxy Buds 3 offerts au panier

Jusqu'à 20% de remise sur les produits de la gamme Samsung Galaxy si vous les ajoutez au panier

30% de remise sur les coques et protections d'écran

30% de remise sur l'assurance Samsung Care+, avec 3 mois offerts

Gemini Advanded + 2 To de stockage Cloud offerts pendant 6 mois.

C'est un chapelet d'offres que propose ainsi Samsung sur le Galaxy S25 Edge. Vous bénéficiez d'une première réduction immédiate de 120 € pour la version 512 Go qui est ainsi au prix de la version 256 Go. Ensuite, vous pouvez faire baisser le prix de 150 € supplémentaires avec le code promo MYEDGE.

Vous bénéficiez également 5% de réduction en plus si vous choisissez Samsung Pay comme mode de paiement et de 5% supplémentaire en cliquant sur le lien ci-dessus après avoir installé l'application Samsung Shop.

En somme, Samsung propose une réduction immédiate de 385 €, mais ce n'est pas tout. Si vous avez un ancien appareil à faire reprendre, la marque propose jusqu'à 615 € pour la reprise d'un ancien smartphone en fonction de son état et de sa valeur marchande. D'autres types d'appareils sont également repris, avec une réduction immédiate allant jusqu'à 762 € pour un MacBook, par exemple.

Galaxy S25 Edge : un design ultra-fin

Le Galaxy S25 Edge est un smartphone haut de gamme qui reprend la plupart des caractéristiques de la série S25 classique. Mais le principal argument de ce nouveau modèle : c'est son design premium doublé d'une finesse remarquable. Le S25 Edge a ainsi une épaisseur de seulement 5,8 mm. C'est le smartphone le plus fin jamais conçu par Samsung.

Ses bords sont également très fin, ce qui confère au smartphone un look minimaliste. Pour autant, il en a dans le ventre puisqu'on retrouve sous le capot le même processeur que celui du S25 Ultra, à savoir un Snapdragon 8 Elite épaulé par 12 Go de mémoire vive.

Le smartphone dispose d'un écran Dynamic AMOLED 2X LTPO de 6,7 pouces et de définition QHD+. La partie photo se compose de deux capteurs : un module principal grand-angle de 200 MP et un capteur ultra grand-angle de 12 MP. De quoi prendre des photos de qualité de jour comme de nuit. Vous pouvez lire notre prise en main du Galaxy S25 Edge pour en savoir plus sur le smartphone.