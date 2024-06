Galaxy S24 Ultra en soldes : le smartphone Samsung est à prix réduit

Le modèle Ultra du Samsung Galaxy 24 est en forte promotion pour les soldes. Sur le site Orange, le smartphone haut de gamme de la marque coréenne bénéficie d'une remise globale de 500 euros par rapport à son prix conseillé.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'au mercredi 10 juillet 2024, l'opérateur Orange effectue une remise totale de 500 euros sur l'achat du Galaxy S24 Ultra. À l'occasion des soldes d'été, le smartphone Samsung disponible dans un coloris noir et sa version 256 Go est à 969 euros au lieu de 1469 euros grâce à une réduction immédiate de 350 euros et par l'intermédiaire d'un bonus de reprise de 150 euros. Le bonus de reprise est valable si un ancien téléphone usagé est rendu en boutique Orange.

Lire aussi – Soldes : voici les meilleures offres sur les smartphones Samsung, Xiaomi, iPhone…

Concernant les principales caractéristiques du Galaxy S24 Ultra, le smartphone de la marque Samsung dispose d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 45W, et du système d'exploitation mobile Android 14 lié à une surcouche One UI 6.1.

À propos de la partie photo/vidéo, il est possible de profiter d'un capteur grand angle de 200 MP (f/1,7), d'un capteur ultra grand angle de 12 MP (f/2,2), d'un capteur téléobjectif Zoom optique 3X de 10 MP (f/2,4), d'un capteur Zoom optique 5X de 50 MP (f/2,2) et d'un capteur frontal ultra grand angle de 12 MP (f/2,2). Pour plus d'informations, voici notre article consacré au test du Samsung Galaxy S24 Ultra.