Magic8 Pro : pourquoi Honor veut encore améliorer le zoom optique ?

Honor prépare une mise à jour technique du zoom optique du Magic8 Pro. La rumeur ne précise pas le domaine concerné par cette amélioration. Mais le capteur photo 200 mégapixels serait conservé. Toutefois, après le Magic7 Pro et le Magic7 RSR, y a-t-il un réel intérêt à encore améliorer les composants photos ?

En novembre 2025, nous avons publié notre première prise en main du Magic7 Pro. À cette occasion, nous avons noté les efforts réalisés par Honor pour améliorer le zoom du smartphone. Des efforts au niveau matériel : nouveau capteur 200 mégapixels plus grand, meilleur autofocus et nouvelles lentilles du téléobjectif. Et des efforts logiciels avec l’intégration de nouveaux outils pour améliorer le rendu des photos réalisées par le téléobjectif.

Parmi ces nouveaux outils, Honor a mis l’accent sur la recomposition avec de l’intelligence artificielle des photos prises avec un rapport de zoom supérieur à 50x. Cette dernière apporte des détails et retravaille les textures pour fournir des clichés de qualité « optique », alors qu’il s’agit d’un zoom numérique. Le Magic7 Pro n’est que le premier de ces téléphones produisant des photos avec de l’IA : le Realme GT7 Pro l’a suivi quelques semaines plus tard.

Le Magic8 Pro profitera d'un nouveau téléobjectif

Et d’autres viendront. Parmi eux, il y a le Magic8 Pro, successeur présumé du Magic7 Pro que les rumeurs évoquent déjà pour un lancement en fin d’année en Chine. Ce smartphone reprendra logiquement le système de retouche par intelligence artificielle des photos réalisées avec le zoom numérique du téléobjectif périscopique. Mais il devrait aussi profiter d’une mise à jour matérielle, à en croire un leaker chinois bien connu sur le réseau social Weibo. Cette mise à jour concerne notamment le module zoom optique, sans plus de détail.

Le leaker confirme que Honor a choisi de reprendre le capteur 200 mégapixels du Magic7 Pro. L’amélioration concerne donc la partie optique. Reste à savoir laquelle. L’une des hypothèses possibles est l’adoption par le Magic8 Pro de l’objectif du Magic7 RSR Porsche Design que nous avons testé en début d’année. Ce dernier profite d’un objectif avec 6 lentilles, dont 1 en verre et 5 en plastique. Son ouverture est de f/1.9 et non f/2.6. Et l’autofocus est plus performant, offrant au Magic7 RSR de meilleures capacités en macro. Voici une piste sérieuse d’amélioration pour le Magic8 Pro.

Quel intérêt d'améliorer l'objectif quand l'IA fait déjà tout ?

Cependant, quelle que soit l’amélioration matérielle apportée au zoom optique du Magic8 Pro, nous nous demandons si cela un véritable intérêt. En effet, le Magic7 Pro s’appuie davantage sur l’intelligence artificielle pour améliorer les clichés du zoom numérique que sur son matériel. Alors, pourquoi vouloir à nouveau changer les lentilles ?

Certes, une plus grande ouverture apporterait plus de luminosité, de netteté et de détails aux clichés. Mais ceux-ci sont déjà optimisés par les algorithmes du coprocesseur d’image. Nous doutons donc que cette amélioration matérielle ait plus d’impact qu’une mise à jour de l’IA générative. Une remarque qui ne vaut pas que pour le téléobjectif, mais aussi pour le capteur principal : les portraits du Magic7 Pro sont également retravaillés avec l’IA, comme nous l’avons constaté dans notre test complet. Est-ce donc cela l’avenir de la photo sur téléphone ? Certainement.

