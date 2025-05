Ce smartphone pliable Samsung gagne enfin la batterie que les utilisateurs réclamaient

Samsung prépare l’arrivée de ses prochains téléphones pliables. Si les améliorations restent discrètes, un modèle profite enfin d’un gain attendu depuis longtemps. La capacité de batterie fait un bond, mais seulement pour l’un des deux appareils.

Les smartphones pliables gagnent du terrain, et Samsung reste le leader sur ce segment en croissance. Chaque année, les utilisateurs espèrent des améliorations concrètes, notamment en matière d’autonomie. Car si ces modèles innovants séduisent par leur design, leur batterie limitée reste souvent un point faible, surtout face à des usages toujours plus exigeants.

Pour ses Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7 attendus cet été, Samsung s’apprête à corriger partiellement le tir. D’après une certification repérée chez UL Demko par The Tech Outlook, le premier bénéficiera d’une batterie plus grande que son prédécesseur. En revanche, le second n’évolue presque pas à ce niveau, malgré des composants potentiellement plus gourmands.

Le Galaxy Z Flip 7 passe à 4 300 mAh de batterie, le Z Fold 7 reste presque inchangé

Le Galaxy Z Flip 7 embarque deux batteries (1 189 mAh et 2 985 mAh), soit une capacité minimale combinée de 4 174 mAh. Samsung devrait l’annoncer officiellement à 4 300 mAh, contre 4 000 mAh pour le Z Flip 6. Cette hausse devrait se traduire par une autonomie plus confortable, ce qui répond à l’une des critiques majeures des utilisateurs de flip phones. Le Galaxy Z Fold 7, lui, conserve quasiment la même capacité : 4 272 mAh contre 4 400 mAh annoncés commercialement, comme pour le modèle précédent.

Les deux modèles conservent une charge filaire de 25 W et sans fil de 15 W, sans amélioration à ce niveau. Pourtant, les écrans externes devraient être plus grands et les appareils plus fins. Le Z Flip 7 pourrait intégrer un écran secondaire de 4 pouces. Le Z Fold 7, de son côté, viserait le haut de gamme avec un capteur principal de 200 MP et une caméra sous l’écran revue. Ils devraient être lancés sous Android 16 (One UI 8.0), avec une nouvelle puce plus performante et moins énergivore pour tenter de compenser la faible évolution des batteries.