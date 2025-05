Sur WhatsApp, des escrocs se font passer pour vos enfants et vous volent de l’argent

Un simple “Salut maman” suffit à lancer l’une des arnaques les plus redoutables du moment. Ce message anodin, souvent envoyé sur WhatsApp, cache une fraude bien rodée. Des parents et amis se font soutirer de l’argent en croyant aider un proche en détresse.

Les escroqueries par message se sont multipliées ces dernières années, mais certaines sont plus sournoises que d’autres. En jouant sur l’urgence et les émotions, certains arnaqueurs parviennent à piéger même les personnes les plus méfiantes. Récemment, un faux message WhatsApp prétendument envoyé par Booking.com promettait un gain de 300 euros par tâche. Dans un autre cas, un faux compte officiel de la même appli détournait les codes de sécurité pour prendre le contrôle total de celui d'un utilisateur.

Une nouvelle arnaque dite du “Hi mum” – ou “Salut maman” – exploitée par les escrocs a été révélée par The Guardian. Elle commence souvent par un message reçu sur WhatsApp, envoyé depuis un numéro inconnu. Le faux interlocuteur prétend avoir perdu son téléphone et ne pas pouvoir accéder à ses comptes bancaires. Très vite, il demande un virement urgent, parfois au nom d’un ami, d’un propriétaire ou d’un service. Le ton est pressant, et la victime pense aider son enfant ou un proche.

Ce faux message sur WhatsApp piège des parents et leur fait perdre des milliers d’euros

Selon la banque Santander, les fraudeurs qui prétendent être un fils sont les plus efficaces, suivis de ceux se faisant passer pour une fille ou une mère. Dans certains cas, ils utilisent même des messages vocaux générés par intelligence artificielle pour imiter la voix d’un proche. Les demandes d’argent sont souvent précises, mais les comptes bancaires fournis ne sont jamais ceux du prétendu proche. Il s’agit d’intermédiaires ou de comptes contrôlés par les fraudeurs eux-mêmes.

Pour éviter ces pièges, il est recommandé de toujours vérifier l’identité du contact via son numéro habituel. En cas de doute, poser une question personnelle peut permettre de démasquer l’arnaque. Certaines familles mettent en place un mot de passe à usage privé pour confirmer les messages urgents. Si un virement a été effectué, il faut contacter sa banque immédiatement.