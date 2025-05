Dernière chance : NordVPN baisse drastiquement ses prix pour les French Days, mais c’est bientôt fini !

NordVPN divise ses prix par quatre pour les French Days. Pendant quelques heures encore, vous pouvez obtenir l’un des meilleurs VPN du marché à son meilleur prix de l’année, avec 4 mois offerts en bonus. On vous dit comment en profiter.

Depuis près d’une semaine, plusieurs enseignes participent aux French Days, ce rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs de bons plans. NordVPN n’est pas resté en marge de l’événement. Pendant quelques heures encore, vous pouvez profiter souscrire au VPN à prix réduit, avec 4 mois offerts. C’est une offre généreuse pour les French Days qui se terminent officiellement chez NordVPN le mardi 6 mai 2025 inclus.

74% de réduction chez NordVPN pour les French Days

Pour profiter de cette offre, il faut opter pour l’abonnement de 2 ans. Un VPN est fait pour s’utiliser au quotidien pour ceux qui tiennent à leur sécurité en ligne. En choisissant la période de 2 ans donc, vous bénéficiez d’une réduction de 74% sur toutes les formules de NordVPN. Le VPN est ainsi disponible à partir de 2,98 € par mois, avec 4 mois offerts, ce qui fait un total de 28 mois.

Voici un résumé de la promo :

NordVPN Basique : 2,98 € / mois sur 28 mois, dont 4 offerts pour un total de 83,43 € (-74%)

: 2,98 € / mois sur 28 mois, dont 4 offerts pour un total de 83,43 € (-74%) NordVPN Avancé : 3,85 € / mois sur 28 mois, dont 4 offerts pour un total de 107,73 € (-74%)

: 3,85 € / mois sur 28 mois, dont 4 offerts pour un total de 107,73 € (-74%) NordVPN Ultime: 6,26 € / mois sur 28 mois, dont 4 offerts pour un total de 175,23 € (-74%)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Quels sont les atouts de NordVPN ?

C’est le VPN le plus populaire, et ce n’est pas le fruit du hasard. C’est un service complet qui dispose d’une diversité de serveurs : plus 7500 dans 118 pays. C’est beaucoup plus que la plupart des solutions concurrente. En d’autres termes, peu importe l’endroit depuis lequel vous souhaitez vous connecter, vous trouverez toujours un serveur à proximité sur NordVPN.

Et avec le nombre important de serveurs disponibles, la distribution des charges permet aux utilisateurs de profiter de débits confortables. Par ailleurs, NordVPN est basé au Panama, une île reconnue pour son intransigeance sur les questions liées à la vie privée. De plus, le VPN est certifié No Log. Cela veut dire qu’il ne stocke pas vos données d’activités. C’est un solide gage de confidentialité.

Pour le reste, NordVPN s’appuie sur les meilleurs protocoles VPN du marché, en l’occurrence NordLynx (basé sur Wireguard), Open VPN ou encore IKEv2/IPSec. Il utilise également un chiffrement AES-256 bits, reconnu pour sa fiabilité.

Enfin, NordVPN propose plusieurs autres fonctionnalités dédiées à la sécurité, en plus du VPN de base. Vous avez notamment une protection anti-menaces qui joue un rôle important en complément de votre antivirus. Vous disposez aussi, selon les formules, d'un gestionnaire de mots de passe, d'un stockage Cloud sécurisé de 1 To, ou encore d'une assurance cyber-risques sans surcoût qui vous rembourse jusqu'à 5000 euros au cas où vous vous feriez arnaquer en ligne.