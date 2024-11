Galaxy S24 FE : le smartphone Samsung est 40 % moins cher chez Boulanger

L'un des derniers smartphones Samsung est en forte promotion à l'occasion du Black Friday. Chez Boulanger, le Galaxy S24 FE peut revenir sous les 450 euros grâce à une remise globale de 40 %.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Décidément, c'est Noël avant l'heure chez Boulanger ! Après cette belle offre sur le pack Samsung Galaxy Watch Ultra + Buds 3, le site e-commerce propose une jolie réduction de 40 % sur le Galaxy S24 FE pour son Black Friday. Disponible dans son coloris Graphite, le smartphone Samsung est au prix de revient de 449,99 euros au lieu de 750,99 euros.

La remise de plus de 300 euros se fait de cette façon : une remise immédiate de 150 euros de la part de Boulanger et un bonus de reprise de 150 euros à valoir sur un ancien téléphone usagé. Pour information, le tarif du Galaxy S24 FE peut encore diminuer si on prend en compte la valeur de l'ancien appareil estimée par le site marchand.

Lire aussi – Black Friday Samsung Galaxy, iPhone, Xiaomi : faites de grosses économies sur les smartphones et tablettes

Commercialisé à la fin du mois de septembre 2024, le Samsung Galaxy S24 FE dispose d'un écran Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, une densité de 385 ppp et une fréquence de 120 Hz. Le smartphone de la marque coréenne embarque aussi une batterie de 4700 mAh compatible avec la charge rapide, un processeur Exynos 2400e Octo-Core cadencé à 3.1 GHz, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go et le système Android 14 lié à une surcouche One UI 6.1.

De son côté, la partie APN est composée d'un triple capteur arrière de 50 MP + 12 MP + 8 MP et d'un capteur frontal de 10 MP. Quant à la connectivité, elle inclut la 5G LTE, le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le Wi-Fi 6E, un lecteur d'empreinte sous l'écran, la reconnaissance faciale et l'USB Type C. Pour d'informations sur notre article consacré au test du Galaxy S24 FE.