Galaxy S24 : ces deux fonctions basiques fonctionnent mal chez plusieurs utilisateurs

Des témoignages font état de problèmes avec deux fonctionnalités classiques du Galaxy S24. Ils ne touchent pas énormément de monde, mais restent irrésolus malgré les tentatives d'y remédier.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, les Galaxy S24 sont encore jeunes, même pas 2 mois d'existence. Les différents tests sont unanimes : ce sont d'excellent appareils et le Galaxy S24 Ultra, le plus haut de gamme de la série, ne fait pas exception. Mais comme tout appareil récemment mis en circulation, il n'est pas à l'abri de connaître quelques bugs. La majorité sont résolus après une mise à jour logicielle et d'autres ne sont pas réellement des défauts, mais Samsung les “corrige” quand même.

Malgré toutes les nouveautés apportées par les S4, notamment Galaxy AI, l'intelligence artificielle qui pensent que nos réunions professionnelles parlent d'huîtres cuites, ce sont deux fonctionnalités basiques qui semblent mal fonctionner chez plusieurs utilisateurs. Sur les forums de Samsung, on trouve plusieurs sujets faisant état de bugs en tout genre et touchant souvent quelque chose d'assez marginal. Parmi eux cependant, on repère un internaute qui parle de quelque chose de beaucoup plus commun.

Des propriétaires de Galaxy S24 ont des soucis avec deux fonctionnalités pourtant présentes depuis longtemps chez Samsung

Le sujet ouvert par Adi0 date de janvier dernier et reste actif aujourd'hui faute de solution. Détenteur d'un S24 Ultra, il explique qu'il n'arrive pas à déverrouiller son écran grâce à la reconnaissance faciale dès lors que la luminosité ambiante est un peu faible. Sauf que s'il ouvre sa caméra frontale à ce moment-là, son visage est parfaitement visible. Les quelques solutions proposées par un modérateur de Samsung ne fonctionnent pas et d'autres internautes ont fait état du même constat.

Le même Aid0 a également des soucis avec la projection d'écran, ou “screen mirroring”, qui consiste à connecter son smartphone à sa TV pour en afficher l'écran donc. La connexion ne se fait pas dans son cas. Il précise qu'avec un Galaxy S10+, un A52 ou un S22 Ultra, tout se passe sans encombre. Notons tout de même que seule une minorité de personnes semble rencontrer ces bugs, mais qu'aucune n'est encore venue dire qu'ils étaient résolus.