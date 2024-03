Galaxy S25 : Samsung préparerait des écrans plus grands et un tout nouveau design

Les Galaxy S25 ne sont pas attendus avant le début de l’année prochaine, mais plusieurs fuites ont déjà évoqué quelques-uns des changements que nous réserve Samsung pour cette nouvelle génération.

Avec ses récents Galaxy S24, Samsung a misé sur une formule déjà éprouvée en reprenant les grandes lignes du design des Galaxy S23 précédents, qui se basait déjà lui-même sur ses prédécesseurs. Si le géant coréen est d’habitude plutôt frileux à changer l’apparence de ses appareils, les prochains Galaxy S25 pourraient bien sauter le pas.

Si l’on en croit les propos du leaker coréen yeux1122, qui corroborent des fuites que nous avions déjà pu voir ces derniers mois, les Galaxy S25 vont adopter un nouveau design, mais l’apparence des smartphones est encore inconnue. Cependant, on sait que Samsung plancherait sur des écrans plus grands.

Le Galaxy S25 sera plus grand que le Galaxy S24

D’après yeux1122, le Galaxy 25 devrait être équipé d’un écran de 6,36 pouces, une dalle qui sera donc plus grande que les 6,2 pouces du Galaxy S24. Il s’agirait donc d’un des plus grands modèles de base de la série S depuis plusieurs années maintenant, puisque Samsung avait habituellement misé sur des modèles assez « compacts ».

Ces changements devraient permettre au géant coréen d’utiliser une plus grosse batterie dans son appareil, mais aussi de meilleurs capteurs photo. On sait d’ailleurs que Samsung pourrait cette fois-ci opter pour une caméra principale signée Sony, plutôt qu’un capteur photo fait maison. Samsung pourrait aussi utiliser un meilleur système de refroidissement s’il veut espérer pouvoir refroidir suffisamment le prochain Snapdragon 8 Gen 4, qui s’annonce déjà beaucoup plus puissant que la génération actuelle.

Samsung ne sera d’ailleurs pas le seul à aller vers des écrans plus grands. On sait que l’iPhone 16 Pro devrait lui aussi bénéficier d’une dalle plus grande, à 6,3 pouces, contre 6,1 pouces sur l’iPhone 15 Pro. Xiaomi lui aussi mise sur une dalle de 6,36 pouces sur son Xiaomi 14, donc il se pourrait bien que le prochain Galaxy S25 soit tout aussi grand.

Il reste maintenant à voir quels seront les changements que nous réservera Samsung sur ses Galaxy S25 plus grands que les autres. Nous devrions quoi qu’il arrive en savoir davantage rapidement. Qualcomm ayant avancé son calendrier pour le lancement du prochain Snapdragon, Samsung devrait lui aussi avancer le lancement de ses smartphones haut de gamme en 2025.

Source : yeux1122