Galaxy S23 vs iPhone 14 : Apple a-t-il payé Geekbench pour obtenir de meilleurs scores que Samsung ?

Un scandale vient d’éclater autour de Geekbench. Les utilisateurs Android, particulièrement ceux du Galaxy S23, accusent Apple d’avoir payé l’application pour obtenir systématiquement de meilleurs scores sur ses iPhone par rapport à la concurrence. Mais est-ce bien raisonnable ? Voyons ça tout de suite.

Pour de nombreux utilisateurs, le lancement du Galaxy S23 a un été un petit événement. Bien sûr, il s’agit du nouveau flagship de Samsung, ce qui suffit en soi à susciter l'émotion, d’autant qu’en Europe, ce dernier se dote enfin de la dernière puce de Qualcomm. Nous l’avons dit nous-mêmes dans notre test : il s’agit tout bonnement du meilleur smartphone Android du moment.

Autre avancée majeure pour la gamme, les utilisateurs se sont réjouis de voir la gamme enfin réduire l’écart de performances avec son rival de toujours, l’iPhone. Sur Geekbench 5, les deux smartphones sont en effet au coude à coude, avec une avance de 12 % pour l’iPhone 14. Mais tout a basculé avec l’arrivée de Geekbench 6, poussant les utilisateurs à crier au complot contre Apple.

Les utilisateurs de Galaxy S23 accusent Apple de trafiquer les scores de Geekbench

Il y a quelques jours, Geekbench a déployé la 6e version de sa célèbre application de benchmark. Naturellement, les utilisateurs se sont empressés de comparer les deux smartphones. C’est alors qu’ils ont fait face à une très mauvaise surprise. Alors que l’iPhone 14 Pro affichait un score 12 % supérieur au Galaxy S23 Ultra sur Geekbench 5, l’écart est passé à 28 % sur Geekbench 6.

La réaction ne s’est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à crier au scandale, allant jusqu’à accuser Apple de soudoyer Geekbench pour favoriser systématiquement ses iPhone. En apparence, la théorie est séduisante, compte tenu de l’écart de puissance qui s’est resserré sur cette dernière génération. Mais est-ce vraiment le cas ?

Commençons par comparer les scores des deux smartphones sur Geekbench 6. Le Galaxy S23 Ultra obtient 1900 points en single-core et 5100 en multi-core, soit une augmentation de 6 % par rapport à Geekbench 5. De son côté, l’iPhone 14 Pro obtient 2500 points en single-core et 6500 en multi-core, soit une augmentation de 21 % par rapport à Geekbench 5.

Geekbench 6 favorise-t-il vraiment l’iPhone 14 Pro au Galaxy S23 Ultra ?

Aussi, comme on peut le constater, l’écart entre les gains de performances entre les deux smartphones est de « seulement » 15 %. Si l’on s’en réfère au précédent écart de 12 % sur Geekbench 5, force est de constater que la différence est moindre. En outre, celle-ci ne fait que souligner la manière dont l’application mesure les performances.

Sur le même sujet : Le Galaxy S23 enregistre deux fois plus de précommandes que le Galaxy S22, le carton est total

« Dans Geekbench 6, le plus grand changement est probablement la façon dont les scores multi-cores sont calculés, mesurant la façon dont les cœurs coopèrent pour accomplir une tâche partagée plutôt que d’assigner des tâches différentes à chaque cœur », explique John Poolen créateur de Geekbench, dans une interview pour ArsTechnica. « Cela vise à mieux refléter la façon dont les charges de travail multi-cores réelles fonctionnent, en particulier pour les architectures de CPU hybrides qui mélangent de gros cœurs rapides et de petits cœurs à faible consommation d’énergie. »

Tout est cela est sans compter les différences notables entre les deux smartphones, chacun excellant dans leurs domaines respectifs. Pour le Galaxy S23 Ultra, on peut notamment noter la présence de plus de RAM, elle-même plus rapide que sur l’iPhone 14 avec le standard LPDDR5x, qui permet au smartphone de gérer plus de tâches en simultané, ou encore de générer des images par IA en seulement quelques secondes.

De son côté, l’iPhone 14 Pro est plus rapide pour capturer et effectuer le rendu, notamment dans de grandes définitions. Là où le Galaxy S23 Ultra peut mettre jusqu’à quelques secondes pour prendre une photo, l’iPhone 14 Pro effectue cette tâche presque instantanément. En outre, cela signifie non seulement que chaque smartphone a ses propres forces, qui correspondront chacune à un certain type d’utilisateurs, mais aussi que Geekbench n’est qu’une mesure globale des performances et que rien ne vaudra l’expérience par soi-même.

Source : Phone Arena