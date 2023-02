Galaxy S23 vs Galaxy S22 : cela vaut-il le coup de changer ?

Les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra ont été officiellement dévoilés lors de la conférence Galaxy Unpacked du mercredi 1er février 2023. Le Galaxy S23 est le plus petit de la fratrie. C’est aussi le modèle le moins cher. Vous possédez déjà un Galaxy S22 et envisagez de passer à la toute nouvelle génération ? Ce comparatif vous aidera à prendre la bonne décision.

Le Galaxy S23 a été officialisé le 1er février 2023 et prend la succession du Galaxy S22. Comme chaque année, nous nous sommes prêtés au jeu des différences entre le nouveau modèle et celui de la génération précédente. L’exercice est relativement facile car, s'il n'y a pas beaucoup de changements, les quelques-uns que nous avons identifiés sont assez importants.

Pour vous donner un avant-goût : Samsung s’est enfin résolu à abandonner son SoC Exynos au profit du Snapdragon sur le marché européen. Autonomie, performances… inutile de rappeler les faiblesses des puces de Samsung comparativement à leurs équivalents de chez Qualcomm. Mais cette discrimination qui n’a que trop duré est désormais une chose du passé.

Galaxy S23 vs S22 : fiches techniques

Galaxy S23 Galaxy S22 Ecran AMOLED 6.1"

FHD+

48-120 Hz

2400 x 1080 pixels

1750 nits AMOLED 6.1"

FHD+

48-120 Hz

2400 x 1080 pixels

1300 nits Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 4 nm

Wi-Fi 6E Exynos 2200, 4 nm

Wi-Fi 6 OS Android 13 + One UI 5.1 Android 12 + One UI 4.1 RAM 8 Go 8 Go Stockage 128/256 Go 128/256 Go microSD Non Non Capteur principal 50 MP grand angle f/1.8 OIS PDAF Dual Pixel

12 MP ultra grand angle f/2.2 120°

10 MP téléobjectif Zoom optique 3X f/2.4 OIS PDAF 50 MP grand angle f/1.8 OIS PDAF Dual Pixel

12 MP ultra grand angle f/2.2 120°

10 MP téléobjectif Zoom optique 3X f/2.4 OIS PDAF Capteur selfie 12 MP, f/2.2, 26mm Dual Pixel PDAF 10 MP (f/ 2,2) PDAF Dual Pixel Batterie 3900 mAh

Recharge filaire 25W

Recharge sans fil 15W 3700 mAh

Recharge filaire 25W

Recharge sans fil 15W 5G Oui Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP68 IP68

Design

Le changement le plus visible au niveau du design concerne le bloc photo à l’arrière. La protubérance du bloc disparait pour laisser place à une insertion discrète des capteurs photo dans le châssis du Galaxy S23. L’année dernière, cette particularité avait été réservée au Galaxy S22 Ultra.

C’est un petit rapprochement entre les deux modèles de base (S23 et S23+ qui partagent le même design) et la version Ultra. Toutefois, il existe encore une franche démarcation qui permet au Galaxy S23 Ultra de garde toute sa personnalité.

Le bloc photo à l’arrière était apprécié par certains et moins par d’autres. Samsung précise d’ailleurs que sa suppression est une demande des clients. Si cette décision permet de revenir à un design plus conventionnel, le Galaxy S23 devient du coup moins reconnaissable au premier coup d’œil. En effet, ce caractère marqué du bloc offrait à ses prédécesseurs un trait assez distinctif.

Cet aspect mis de côté, le Galaxy S23 et le Galaxy S22 se ressemblent sur tous les autres points. On remarque toujours la présence du poinçon en haut, au centre de l’écran. Le design est globalement fin et agréable comme nous avons pu le constater lors de notre prise en main du Galaxy S23. La tranche est en aluminium et lui confère un look toujours aussi premium.

Ecran

Deux changements sont à noter en ce qui concerne l’écran du Galaxy S23. Ce dernier devient un peu plus lumineux en passant à 1750 nits maximal au lieu de 1300 nits pour le Galaxy S22. La nouvelle dalle a par ailleurs droit à du verre Gorilla Glass Victus 2 pour sa résistance. L’écran est ainsi moins susceptible de se casser à après une chute relativement violente.

Cette norme lui permet notamment d’éviter les dégâts après une chute de 1m (hauteur de hanches) sur du béton ou même de 2m sur une surface comme l’asphalte.

Pour le reste les caractéristiques de l’écran AMOLED du Galaxy S23 sont les mêmes que celles du Galaxy S22. On reste sur une diagonale de 6,1 pouces, une définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et sur une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. L’écran n’est toujours pas de technologie LTPO, contrairement à celui du Galaxy S23 Ultra.

Le taux de rafraichissement descend ainsi jusqu’à 10 Hz quand il le faut pour optimiser l'autonomie de la batterie. C’est déjà pas mal comparativement au plancher de la plupart des écrans non LTPO. Ils ne descendent pas plus bas que 30 Hz en général.

Performances

On le disait en introduction. La plus grosse évolution du Galaxy S23 concerne sa puce. Samsung a pendant longtemps misé sur les SoC Exynos – pourtant très critiquées – en Europe. Elles ont toujours été moins puissantes que leurs équivalents Qualcomm que l’on retrouve notamment sur les versions américaines des Galaxy SX.

L’Exynos 2200 du Galaxy S22 sera donc le dernier. Place au Snapdragon 8 Gen 2 que l’on retrouve sous le capot du Galaxy S23, mais aussi du Galaxy S23 Plus et du Galaxy S23 Ultra. Notez que Samsung tient quand même à s'offrir une certaine particularité. La marque propose ici une version modifiée « pour Galaxy » du Snapdragon 8 Gen 2. Elle a la particularité d'offrir des fréquences légèrement plus élevées que celles des autres smartphones Android disposant de cette puce.

Les premiers benchmarks montrent que la nouvelle puce Qualcomm est jusqu'à 45% plus rapide que l'Exynos 2200 d'après des résultats obtenus avec la plateforme GeekBench 5. Et c'est sans compter “l'overclocking” du modèle Samsung. Cela nous donne toutefois une idée du gain de performances auquel on peut s'attendre en passant du Galaxy S22 au Galaxy S23. Par ailleurs, bien qu'ils utilisent la même finesse de gravure, la puce Snapdragon est plus efficace énergétiquement que l'Exynos.

Photo

Cette année, Samsung n’a rien changé aux capteurs photo à l'arrière contrairement au capteur Selfie. La configuration des capteurs arrière est donc la même que celle du Galaxy S22 qui améliorait la partie photo du Galaxy S21. La firme coréenne semble opter pour une stratégie du statuquo chaque deux ans. Car, le constat était déjà le même au passage du Galaxy S20 au S21.

Le Galaxy S23 dispose ainsi du même capteur principal 50 mégapixels que le S22, avec autofocus Dual Pixel. C’est un capteur équivalent 24 mm ouvrant à f/1.18. Samsung utilise ici la technologie du regroupement de pixels (pixel binning. Chaque pixel a une taille de 1 micron, mais la fusion de 4 unités permet de former un super pixel de 4 microns, soit des photos de 12,5 mégapixels en réalité.

Cela permet au capteur de traiter plus de lumière et donc d’améliorer la qualité des photos, surtout la nuit. À cela s’ajoute le mode nuit du qui booste la clarté des photos dans les environnements très sombres.

Pour le reste, le capteur principal est épaulé par un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x et zoom numérique 30x. Le troisième capteur est un module ultra grand-angle de 12 mégapixels. A l'avant par contre, le Galaxy S23 embarque un capteur de 12 MP contre 10 MP pour le Galaxy S22.

Retrouvez toutes les caractéristiques des capteurs dans le tableau des fiches techniques plus haut. En conclusion sur cette rubrique, le match Galaxy S23 vs S22 pour la partie photo n'a pratiquement donc pas de vainqueur. La seule amélioration se trouve au niveau du capteur selfies a été légèrement amélioré.

Batterie et charge rapide

Le Galaxy S23 dispose d'une batterie plus grande que celle du Galaxy S22. On passe de 3700 mAh à 3900 mAh, soit une amélioration de l'ordre de 5%. Et sachant que le Snapdragon 8 Gen 2 est moins énergivore, le S23 devrait offrir une autonomie nettement meilleure que celle du Galaxy S23.

Pour ce qui est de la charge rapide, Samsung reste sur une puissance de 25W pour le Galaxy S23, soit la même que celle du Galaxy S22. Aucun changement donc sur ce plan. Pour l'instant le constructeur n'a pas précisé la puissance de la charge sans fil du Galaxy S23. mais sur le modèle précédent, elle était de 10W.

Galaxy S23 vs Galaxy S22 : conclusion

Le but de ce verdict n'est pas de dire si le Galaxy S23 est meilleur que le Galaxy S22. La réponse est évidemment Oui. Car comme nous l'avons vu, le S23 dispose d'un écran plus résistant et plus lumineux. Il est plus performant grâce au nouveau SoC Snapdragon Gen 2 et dispose d'une plus grosse batterie.

La vraie question est de savoir si l'achat du nouveau Galaxy S23 se justifie pour celui qui dispose déjà d'un Galaxy S22. La réponse est variable et va dépendre de chaque utilisateur. Si vous faites tourner des applications intensives, et notamment des jeux 3D gourmands, l'apport du Snapdragon 8 Gen 2 comparativement à l'Exynos 2200 est indéniable.

Il est plus puissant, plus stable, et moins énergivore. Toutefois, pour la plupart des utilisateurs, l'Exynos 2200 du Galaxy S22 offre des performances confortables pour une utilisation fluide au quotidien. Si la puissance compte pour vous, un passage au Galaxy S23 se justifie donc pleinement.

Pour le reste le Galaxy S23 ne change pas beaucoup comparativement au S22. Ils disposent notamment des mêmes capteurs photo. Pour de nombreux utilisateurs, la partie photo est l'un des facteurs décisifs. Et ici en l'occurrence, cela ne vaut pas le coup de passer du Galaxy S22 au S23 si la photographie est votre critère de choix.