Galaxy S22 Ultra : Samsung veut créer un smartphone élégant et indestructible

Le Galaxy S22 Ultra devrait être plus solide que son prédécesseur. Une fuite affirme en effet que Samsung emploiera dans son smartphone des matériaux plus résistants que ceux du Galaxy S21 Ultra. Que ce soit sur les tranches, l’écran ou encore le verre qui protège les objectifs photo. Reste à savoir si les autres modèles en profiteront aussi.

Le verre minéral, c’est beau. Quand un smartphone est habillé de verre minéral à l’avant et à l’arrière, « ça a de la gueule quand même » ! Prenons l’exemple du Find X3 Pro d’Oppo. À l’avant, le verre incurvé et rejoint élégamment l’aluminium qui couvre les tranches. À l’arrière, le verre est poli et extrêmement doux au toucher. Et que dire de cette superbe courbe qui efface la protubérance du module photo ! Ce smartphone a du chien. Mais sans coque de protection, il peut paraitre un peu fragile.

Lire aussi – Galaxy S22 : l’Exynos 2200 surchauffe, Samsung bride la puce avant le lancement

En outre, il coûte aussi relativement cher. Même à quelques semaines du lancement de son successeur, le supposé Find X5 Pro (pas de chiffre chez les constructeurs chinois, bien sûr), un Find X3 Pro neuf se négocie encore autour de 900 euros environ (peut-être un peu moins ou un peu plus selon les enseignes). Même chose pour le Galaxy S21 que vous pouvez retrouver aujourd’hui à 700 euros. Il est également habillé de métal et de verre minéral. Et dans la boîte vous ne retrouvez aucune coque de protection.

Le Galaxy S22 Ultra profitera de matériaux plus solides que ceux de son prédécesseur

La série Galaxy S22 ne devrait pas, elle non plus, bénéficier d’une coque offerte dans la boîte. Et pourtant, les smartphones vaudront aussi cher, voire plus cher, que leurs prédécesseurs. Pour contrebalancer cela, Samsung aurait prévu d’améliorer la solidité des matériaux qui composent la coque des terminaux, notamment du Galaxy S22 Ultra. Selon un leaker égyptien très actif sur Twitter, le Galaxy S22 Ultra bénéficiera de trois améliorations.

La première concerne le châssis. L’aluminium utilisé avec le S22 Ultra serait 10 % plus résistant que celui du S21 Ultra. Ensuite, l’écran serait recouvert de Gorilla Victus+, la version améliorée du Gorilla Victus que vous retrouvez au-dessus des dalles de certains smartphones haut de gamme. Ce matériau serait 12,5 % plus résistant que celui du verre du S21 Ultra. Enfin, les objectifs photo, éléments très sensibles aux rayures, seraient couverts de Gorilla Glass DX.

Selon un autre leaker, lui aussi très connu, le Gorilla Victus+ de Corning équipera non seulement le Galaxy S22 Ultra, mais également ses deux petits frères, le S22 et le S22+. Voilà une bonne nouvelle. En sera-t-il autant pour l’aluminium des tranches et le verre des objectifs photo ? Voilà une question à laquelle nous aurons une réponse le 8 février.