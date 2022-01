Galaxy S22 : les prix en euros dévoilés, les smartphones seraient plus chers que les Galaxy S21

Les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra arriveront dès le mois prochain avec quelques nouveautés intéressantes, mais les fans pourraient être déçus par un aspect important : leur prix. Les smartphones seraient plus chers que leurs prédécesseurs.

Sur Twitter, @TechInsiderBlog a partagé les premiers prix en euros des futurs Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra qui seront officiellement dévoilés le 8 février prochain. Malheureusement pour ceux qui attendaient une réduction de prix par rapport aux Galaxy S21 de 2021, Samsung aurait finalement décidé d’augmenter les prix.

Cette hausse des tarifs n’est pas vraiment une surprise. Samsung a récemment présenté son nouveau Galaxy S21 FE à un prix beaucoup plus élevé que ce à quoi nous nous attendions. De plus, le leaker @chunvn8888 dévoilait hier que Samsung était contraint d’augmenter les prix de ses nouveaux modèles à cause de la pénurie de puces qui a fait exploser le prix de certains composants.

Les Galaxy S22 seraient plus chers que les Galaxy S21

D’après les informations partagées par un revendeur, le Galaxy S22 classique serait commercialisé à partir de 899 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et à 949 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. C’est donc significativement plus cher que les Galaxy S21 de l’année dernière, qui étaient proposés à 859 euros et 909 euros.

Cette hausse importante du prix du Galaxy S22 pourrait être expliquée par la pénurie de semi-conducteurs, mais aussi par le choix de Samsung d’utiliser du verre plutôt que du plastique sur son smartphone. Le Galaxy S22+ verrait également son prix augmenter à 1099 euros et 1149 euros dans ses deux configurations de stockage, contre 1059 euros et 1109 euros pour le Galaxy S21+ de 2021.

De son côté, le Galaxy S22 Ultra sera proposé en trois configurations différentes. Le smartphone serait commercialisé à partir de 1299 euros avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, 1399 euros avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et 1499 euros avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Les Galaxy S21 Ultra étaient eux proposés à 1259 euros, 1309 euros et 1439 euros.

Malgré des tarifs en hausse, Samsung a revu la configuration de base du Galaxy S22 Ultra à la baisse. En effet, celui-ci n’utilise désormais que 8 Go de RAM, contre 12 Go de RAM sur tous les modèles de Galaxy S21 Ultra, ce qui pourrait ne pas plaire à tous les fans du fabricant coréen. Les futurs propriétaires de Galaxy S22 pourraient également être déçus par les performances de l’Exynos 2200, puisque celui-ci serait sujet aux problèmes de surchauffe.