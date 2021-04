Xperia 1 III officiel : écran 4K HDR 120 Hz, SD888, téléobjectif variable, Sony met le paquet

Aujourd’hui, Sony a présenté trois nouveaux smartphones pour la gamme Xperia. Le plus attendu est évidemment le Xperia 1 III (prononcez Xperia 1 mark 3), le seul smartphone avec un écran 4K HDR 120 Hz du marché. Il opte pour un triptyque photo similaire à celui d’Apple, auquel aurait été ajouté un téléobjectif à focale variable. Les deux autres modèles sont le Xperia 5 III, version compacte du flagship, et le Xperia 10 III, modèle milieu de gamme compatible 5G. Présentations.

Le Xperia 1 II (ou Xperia 1 mark 2) nous avait fait très bonne impression l’année dernière. Robuste. Puissant. Élégant. Plutôt performant en photo. Et profitant d’un écran hors norme. C’est un flagship qui a toute sa légitimité face aux propositions de Huawei, Xiaomi, Oppo et Apple. S’appuyant sur cette bonne formule, la marque a construit un autre modèle tout aussi intéressant : le Xperia 5 II. Un téléphone lancé durant l’automne 2020 et dont vous pouvez aussi retrouver le test dans nos colonnes.

Sony présente trois smartphones, dont le Xperia 5 III

Comme prévu, Sony organisait ce matin un événement que vous avez peut-être suivi sur YouTube où il était retransmis. Nous nous attendions clairement à voir apparaître au moins le Xperia 1 III qui a fait l’objet d’une fuite importante dans la journée d’hier. Et ce fut évidemment le cas. Nous nous attendions également à l’annonce du Xperia 10 III. Sony a pris l’habitude d’officialiser son modèle milieu de gamme en même temps que son flagship. Et ce fut aussi le cas.

Mais nous ne nous attendions pas réellement à ce que Sony remplace le Xperia 5 II avec le Xperia 5 III après seulement six mois de commercialisation. Nous vous proposons dans cet article une présentation des points fondamentaux des trois smartphones. Retrouvez les donc après celle du Xperia 1 III.

Ce renouvellement express provoque du Xperia 5 III provoque deux questions plus générale concernant la gamme Xperia. D’abord, est-il remplacé à cause de son positionnement marketing (Sony le présente comme un smartphone gaming, concurrent des ROG Phone, BlackShark et autre Legion Duel), où est-ce à cause de ses performances commerciales ? Ensuite, qu’est-ce que Sony aura d’autre à dévoiler d’ici le début de l’année prochaine ? Peut-être un autre Xperia Pro ? Peut-être un Xperia L5 ? S'il n'y a rien qui attirera notre attention d'ici là, les mois vont être long pour les forces commerciales dédiées à la gamme.

Le premier écran OLED 4K HDR 120 Hz dans un smartphone

Le modèle le plus emblématique parmi les trois téléphones dévoilés aujourd’hui est évidemment le Xperia 1 III. Il reprend le langage design épuré et typique de la gamme Xperia. Grande dalle tactile 21/9e à l’avant, encadrée par deux haut-parleurs frontaux. Bloc photo légèrement protubérant. Verre minéral sur les faces et aluminium sur les tranches. Construction étanche bien évidemment. Bouton matériel pour la photo avec double déclenchement. Pas de trou ou d'encoche, mais des bordures qui ont été affinées.

L’écran a été légèrement revu par Sony. Nous retrouvons un affichage OLED de 6,5 pouces doté d’une définition 4K. La marque japonaise confirme donc son choix atypique. La résolution reste à 643 pixels par pouce, ce qui est démesurément grand. La dalle est évidemment compatible HDR. Et le taux de rafraichissement passe à 120 Hz (même en 4K). L’année dernière, le Xperia 1 II n’offrait que le 90 Hz. Mauvaise nouvelle en revanche, pas de mode adaptatif. La fréquence d’échantillonnage passe à 240 Hz. Sony annonce en outre que chaque smartphone profite d'un calibrage unique pour assurer une reproduction fidèle des couleurs. Enfin, l'écran est protégé par du Gorilla Victus de chez Corning.

Sous le smartphone, nous retrouvons une plate-forme haut de gamme : Snapdragon 888 aux manettes, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Sony France annonce qu’il n’y aura pas de version 512 Go en Europe. Batterie 4500 mAh. Soit 500 mAh supplémentaire, pour une vraie hausse d’autonomie. Et charge rapide 30 watts au lieu de 20 watts (chargeur inclus dans la boîte). Cela correspond globalement aux fuites de ces dernières mois.

Un téléobjectif périscopique avec focale variable

Côté photo, le Xperia 1 II reprend le triptyque de capteurs 12 mégapixels de l’année dernière, toujours accompagné d’une caméra temps de vol pour assurer un suivi en continu des sujets et accélérer encore l'autofocus pour une prise de vue toujours nette. Principale nouveauté cette année, il y a un téléobjectif périscopique à focale variable. Cela veut dire que les lentilles bougent dans le téléobjectif pour augmenter le rapport de zoom optique. Le plus faible est 3x et le plus élevé est 5x. Il y a bien sûr du zoom numérique pour accompagner cela.

Chaque capteur intègre un double autofocus à détection de phase. Le capteur principal et le capteur avec téléobjectif sont tous deux équipés d'un stabilisateur optique. Un choix pertinent. Les optiques sont signées Carl Zeiss, comme l’année dernière. A l'avant, vous retrouvez le capteur selfie dans la bordure supérieure. Il s'agit d'un modèle 8 mégapixels, comme l'année dernière.

Parmi les autres petits points à noter, nous retrouvons le port jack, dont le circuit électrique a été « optimisé » pour améliorer la clarté du son, les haut-parleurs frontaux qui ont été retravaillés pour éviter les vibrations avec le verre minéral du dos, ou encore la fusion entre les deux applications photo de la surcouche Xperia (Photo Pro et Camera App) pour plus de simplicité.

C’est donc un excellent cru qui s’annonce pour ce Xperia 1 III. Nous avons bien évidemment hâte de le tester. Mais Sony France n’annonce pas de date de sortie ni de prix de vente. La marque table sur un lancement commercial au début de l’été. Soit après la bataille. Nous espérons que ce timing ne sera pas trop préjudiciable sur les ventes.

Xperia 5 III : une version Lite et compacte du Xperia 1 III

Passons maintenant au Xperia 5 III. Sony le présente comme une version compacte de son flagship de référence, ici le Xperia 1 III. Comme nous avons pu le constater avec le Xperia 5 II, cette définition n’est pas totalement exacte. Oui, il est plus petit. Oui, il en retient les points importants. Mais non, il n’en retient pas tous les atours. Les principaux changements concernent l’écran OLED, qui mesure 6,1 pouces et non 6,5 pouces et qui n’est plus 4K, mais Full HD+, ainsi que la photo, avec la disparition de la caméra temps de vol. Notez aussi que la quantité de RAM et de stockage est revue à la baisse : il y en a 8 Go et 128 Go, respectivement. Une fois encore, la version dotée du plus de stockage sera réservée à d’autres pays (dont le Japon).

Vous retrouvez en revanche tout le reste. L’affichage 21/9e HDR et 120 Hz (taux de rafraichissement déjà proposé avec le Xperia 5 II). Le triptyque photo 12 mégapixels, avec double autofocus à détection de phase. Le téléobjectif périscopique avec focale variable pour un zoom optique qui passe de 3x à 5x. Les stabilisateurs optiques pour le capteur principal et le capteur secondaire placé derrière le téléobjectif. Les lentilles Zeiss pour chaque objectif. Le capteur selfie 8 mégapixels. La batterie de 4500 mAh compatible charge rapide 30 watts (chargeur inclus). La coque en verre (Gorilla 6 de chaque côté) et le châssis en aluminium. Le double haut-parleur. Le Snapdragon 888. Le tout donc dans un châssis plus petit. Et un prix que nous espérons être agressifs. Réponse à la fin du printemps.

Xperia 10 III : une belle montée en gamme du Xperia 10

Finissons enfin cette longue présentation des nouveautés Sony avec le Xperia 10 III. Sa présence aux côtés du Xperia 1 III n’était pas une surprise, puisque ses prédécesseurs ont tous accompagné les lancements des précédents Xperia 1. Cette année, le modèle milieu de gamme profite d’une très belle mise à jour technique. Nous trouvions l’année dernière que le Xperia 10 II manquait cruellement d’ambition, malgré de beaux atours. Ce n’est plus le cas cette année, puisqu’il profite de plusieurs améliorations offertes aux modèles haut de gamme que nous venons de voir.

Première grande nouveauté : le Xperia 10 III est compatible 5G. Sony n’attendra pas une année de plus pour décliner la 5G sur le milieu de gamme. La firme aurait eu tort de ne pas le faire, compte tenu des choix de la concurrence. Le modem n’est cependant pas compatible avec les fréquences millimétriques. Et, en pratique, ce n’est pas très grave.

L’arrivée d’un modem 5G implique un changement de plate-forme : le Snapdragon 665 du Xperia 10 II est remplacé par le Snapdragon 690, un octo-core milieu de gamme de Qualcomm. Nous aurions clairement préféré un modèle de la série 7 (un 765G ou, mieux encore, un 780G). Il sera ici accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Sony offre donc 2 Go de RAM supplémentaire et le double de stockage. Excellente nouvelle.

Autre grand changement : la batterie. La capacité de celle-ci passe de 3600 mAh à 4500 mAh. Et cela sans trop épaissir la coque. Cette batterie est compatible avec la charge rapide, mais pas en 30 watts. La puissance maximale n’a pas été annoncée. Parmi les autres modifications, notez la prise en charge du HDR par l’écran, la meilleure ouverture pour l’objectif du capteur photo principal (f/1.8), l’arrivée des haut-parleurs stéréo en façade, un design légèrement plus petit (en largeur et en hauteur).

Le reste ne change pas : écran OLED 6 pouces Full HD+ 21/9e, coque étanche et en verre minéral (Gorilla 6 à l’avant et à l’arrière), châssis en polycarbonate, triple capteur photo 12+8+8 mégapixels (avec téléobjectif zoom 2x), capteur selfie 8 mégapixels, port jack 3,5 mm présent, lecteur d’empreinte digitale sur le côté (comme pour tous les Xperia d’ailleurs). Comme pour le Xperia 1 III et le Xperia 5 III, pas de prix annoncé pour le Xperia 10 III, ni de date de sortie. Tous ces téléphones sont attendus au début de l’été.