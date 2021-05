Samsung serait sur le point de lancer un Galaxy S21 FE refroidi par un ventilateur

Plusieurs marques déposées par Samsung en Europe suggèrent que la firme est sur le point de lancer un smartphone avec refroidissement actif par ventilateur, comment le proposent déjà quelques modèles de smartphones gaming haut de gamme. Le timing semble coïncider parfaitement avec le lancement prochain d'un Galaxy S231 FE. Préparez-vous à une pluie de calembours.

Samsung a pris l'habitude de lancer des variantes “Fandom Edition” ou FE de ses flagship depuis au moins le Galaxy Note 7. A l'époque, les clients avaient découvert un problème de conception majeur de la batterie du smartphone, provoquant des départs de feu. Le problème était si grave que le smartphone s'est retrouvé interdit de vol sur la plupart des lignes aériennes.

Forçant Samsung à rappeler toutes les unités vendues et à se confondre en excuses. Après avoir réparé ce problème de batterie, Samsung a écoulé ses stocks restants en vendant un Note 7 FE moins cher que le modèle original. Depuis, Samsung a recours au procédé chaque année. Cela lui permet d'écouler ses stocks restants de flagship en visant un public différent qui n'achèterait pas autrement les smartphones les plus haut de gamme de Samsung.

Samsung serait sur le point de lancer un smartphone avec refroidissement actif par ventilateur

On s'attend à ce que la firme lance un Galaxy S21 FE d'ici quelques semaines. Et on sait déjà qu'il aura une batterie plus grosse. Or, il semblerait que cette année cette édition aura aussi un autre élément différenciateur étonnant : un système de refroidissement actif avec ventilateur. Samsung vient en effet de déposer deux marques au nom évocateur devant l'office européen des brevets.

Le constructeur a notamment déposé “Unleash Your Fan Power” et “Activate Fan Mode” qui ressemblent à un jeu de mot à la fois sur la marque Fandom Edition et un dispositif de refroidissement actif. Bien sûr, il se peut encore à ce stade que ces mentions n'aient rien à voir avec la gamme FE. Une poignée de smartphones gaming proposent déjà ce type de refroidissement.

On peut citer notamment le Nubia Red Magic 5G qui dispose d'un petit ventilateur. Ce type de refroidissement a un avantage sur les solutions passives. Il permet de maintenir le même niveau de performances plus longtemps en évacuant plus rapidement l'excédent de chaleur. Reste à savoir comment cela se traduira sur les prix. A priori ce type de système est assez haut de gamme, alors que les éditions FE sont généralement moins chères que les flagship Samsung.

Source : Sam Mobile